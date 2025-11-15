La natación española sigue sumando bazas para el Europeo de piscina corta

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El LXVIII Campeonato de España Absoluto Open Astralpool de piscina corta en Barcelona dejó este sábado nueve mínimas para el Europeo del próximo mes en Lublin (Polonia), donde España sigue sumando bazas para pelear por las medallas.

Miguel Pérez-Godoy, Carmen Weiler e Iván Martínez Sota firmaron mínimas que repitieron por la tarde, cuando se sumaron las marcas europeas de César Castro, María Daza, Diego Mira, Hugo González, Cristóbal Vargas y Mario Méndez.

Pérez-Godoy (CN Terrassa) volvió a nadar por la tarde en 200 libre por debajo de la mínima en los Campeonatos de Europa de Lublin con un tiempo de 1:43.24, rebajando además su récord del Campeonato y conquistando el oro nacional. Castro fue plata y también mínima.

Mientras, María Daza (Real Canoe) logró el oro en los 200 libres y rebajó el tope continental con 1:54.45, aunque ya estaba preseleccionada en esta prueba. En los 50 mariposa, Teo del Riego (CNBO Samano Santullán) y Naiara Sobreviela (CN Sant Andreu) fueron campeones, aunque la gran protagonista fue Irene Ciércoles, 'Mejor Marca Nacional' de 15 años y plata absoluta.

La mejor final de la tarde fue el 200 espalda, con los tres primeros del podio nadando por debajo de la mínima: Hugo González (CN Terrassa), Diego Mira (CN Sabadell) e Iván Martínez Sota (CN Barcelona), todos ellos en menos de 1.52. Además, Carmen Weiler (Real Canoe) cumplió con su mínima del doble hectómetro espalda. En el hectómetro de estilos, campeones de España fueron Alejandro Villarejo (Real Canoe) y Emma Carrasco (CN Sant Andreu).