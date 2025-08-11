La NFL celebrará en Madrid el próximo 7 de septiembre su 'NFL Experience Watch Party'

Archivo - Imagen de DeVonta Smith y Jalen Hurts en la última edición de la Superbowl. - Dominick Williams/TNS via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La National Football League (NFL) anunció este lunes la celebración de la 'NFL Experience Madrid' el 7 de septiembre en la Plaza de Oriente de la capital española, entre las 15.00 y las 23.00 horas, en lo que será una fiesta que "va a llevar a aficionados de diferentes partes del mundo la emoción" del 'kickoff', saque inicial, con celebraciones inmersivas de este tipo en siete ciudades de todo el planeta, según un comunicado.

La 'NFL Experience Madrid' permitirá a los aficionados poder disfrutar de la proyección en directo de partidos de la nueva temporada, además de participar en diferentes desafíos interactivos con temática de fútbol americano y entretenimiento 'gameday' inspirado en la ciudad de Madrid. Todo ello para "llevar a aficionados de diferentes partes del mundo la emoción" de este deporte.

El registro para asistir ya está abierto a través de NFL OnePass y los aficionados que se registren tendrán acceso a "regalos especiales y otras experiencias exclusivas a lo largo de la temporada", según anunció la organización del evento, que llega a España "en un momento en el que la base de aficionados sigue creciendo".

El resto de partidos internacionales de la 'NFL Kickoff' tendrán lugar en Río de Janeiro (Brasil), Manchester (Reino Unido), Berlín (Alemania), Ciudad de México (México), Toronto (Canadá) y Brisbane (Australia).