La NFL expande a Italia su Programa de Mercados Globales con los Cleveland Browns y los New Orleans Saints

Archivo - Myles Garret, jugador de los Cleveland Browns, durante un partido - Europa Press/Contacto/John Mersits - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, anunció este lunes la expansión de su Programa de Mercados Globales (GMP) con la incorporación de Italia como nuevo mercado y donde los Cleveland Browns y los New Orleans Saints ahora contarán con derechos de marketing.

Lanzado en 2022, este programa proporciona a las franquicias de la NFL derechos de marketing internacional en países fuera de los Estados Unidos para hacer crecer el reconocimiento de su marca y su base de aficionados mediante la interacción con los fans, eventos, acciones comerciales y el desarrollo de 'NFL Flag'.

Las franquicias de la liga pueden solicitar derechos en mercados internacionales presentando propuestas al Comité Internacional para su revisión cada primavera y las 32 actuales participan ya en el programa, con derechos en 22 mercados internacionales, entre ellos España donde están los Chicago Bears, los Kansas City Chiefs y los Miami Dolphins.

Ahora, en 2026, tres franquicias que actualmente cuentan con derechos de este Programa de Mercados Globales se expandirán a nuevos países, adquiriendo entre uno y tres territorios por equipo. Así, los Cleveland Browns y los New Orleans Saints añaden Italia, mientras que Las Vegas Raiders hace lo propio en Canadá.