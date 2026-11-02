'NFL House', 'NFL Experience' y la tienda oficial, entre las activaciones en Madrid por el Falcons-Bengals

Imagen del campo de flag-football del NFL Experience de Madrid - NFL

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La National Football League (NFL), la liga estadounidense de fútbol americano, aprovechará su paso por Madrid para la celebración en el Estadio Santiago Bernabéu del partido entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals para realizar varias activaciones para llevar la experiencia de la competición a los aficionados españoles.

Una de ellas será la NFL House, creada en colaboración con Adobe y que tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre de 2026 en la Casa de las Alhajas, situada en la plaza de San Martín, con horario de 12.00 a 20.00 horas. Allí, se reunirá deporte, cultura, entretenimiento, videojuegos y creatividad a través de un programa de experiencias interactivas, contenidos en directo y activaciones de los socios, que permitirá a los aficionados disfrutar del fútbol americano de primera mano. La entrada será gratuita, previa inscripción a través de la aplicación 'NFL OnePass'.

"NFL House Madrid ofrecerá a los aficionados una oportunidad única de vivir la NFL más allá del partido. Nuestro objetivo es acercar la NFL a nuevos públicos en España a través del deporte, la cultura y el entretenimiento. Crear experiencias accesibles y memorables como esta durante la semana del 'Madrid Game' es fundamental para seguir impulsando el crecimiento del fútbol americano en nuestro país", expresa Rafa de los Santos, director general de NFL España.

Por su parte, Marissa Dacay, vicepresidenta global de marketing empresarial de Adobe, cree que "al combinar tecnología de vanguardia con la pasión por el deporte, NFL House Madrid muestra el futuro de la interacción con los aficionados, que disponen de nuevas formas de conectar con el partido".

Los visitantes podrán recorrer libremente los diferentes espacios de NFL House Madrid a su propio ritmo y podrán contemplar el trofeo Vince Lombardi y los 60 anillos de campeón de la Super Bowl, participar en concursos o en experiencias interactivas como la de poder crear sus propios diseños inspirados en la NFL mediante inteligencia artificial generativa, gracias a 'Adobe Firefly', el estudio creativo de IA todo en uno.

También estará 'NFL Experience Madrid', una celebración que tendrá lugar el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre en la Plaza de España de 10.00 a 19.00 horas, y que contará con experiencias interactivas de fútbol americano, la presencia de leyendas de la NFL, 'cheerleaders' y mascotas de los dos equipos, además de otros invitados especiales, música en directo, entretenimiento y mucho más. La entrada será igualmente gratuita previa inscripción a través de 'NFL OnePass'.

"'NFL Experience Madrid' ofrece a los aficionados de todas las edades una oportunidad única de disfrutar de toda la emoción que rodea al 2026 NFL Madrid Game y descubrir la increíble pasión que despierta la NFL. Celebrado en uno de los lugares más populares de la ciudad, este evento de dos días acercará a los visitantes al fútbol americano como nunca antes y les brindará una experiencia memorable que fomentará su afición por la NFL más allá del partido de Madrid de este año", advierte De los Santos.

En el centro de este espacio se instalará un campo de flag-football, nuevo deporte olímpico y que será una de las principales atracciones del evento y un punto de referencia para las actividades de fútbol americano durante ambas jornadas.

Este campo acogerá sesiones de entrenamiento de habilidades, ejercicios de fútbol americano y oportunidades para jugar libremente, ofreciendo a los aficionados de todas las edades la oportunidad de experimentar de primera mano la modalidad de fútbol americano de mayor crecimiento.

Además, se llevarán a cambo una serie de sesiones especiales con la participación de los clubes del Programa de Mercados Globales con derechos de marketing en España (Miami Dolphins, Kansas City Chiefs y Chicago Bears), los Bengals y los Falcons, centros educativos locales y organizaciones comunitarias.

Por último, se desarrollarán actividades dirigidas a la comunidad en colaboración con entidades como 'Fútbol Más', a través de la NFL Foundation, y la iniciativa 'Maven' del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Los aficionados tendrán la oportunidad de acercarse al fútbol americano a través de experiencias interactivas que les acercarán a los roles de los 'quarterbacks', los 'kickers' o los receptores, en un espacio que contará con otras formas de entretenimiento.

Finalmente, desde el jueves 5 de noviembre y hasta el día posterior al partido, estará abierta la tienda oficial de la NFL en el Santiago Bernabéu, un lugar donde los aficionados podrán comprar camisetas oficiales de la liga y una amplia variedad de artículos de sus equipos de la NFL, junto con una gama de productos disponibles exclusivamente en Madrid.

Entre los productos destacados se incluyen la camiseta de la ciudad de Madrid con una sudadera con capucha y una chaqueta a juego, una colaboración de edición limitada de 'NFL x Peace Collective', el regreso de la colección 'Football x Football' y artículos oficiales exclusivos del 2026 NFL Madrid Game.

"NFL Shop se ha convertido en parte de la experiencia de los partidos internacionales, y Madrid no es una excepción. Con colecciones exclusivas de algunas de las marcas más interesantes de España y una NFL Shop oficial en el Bernabéu, estamos ofreciendo a los aficionados de Madrid más formas de conectar con el deporte y los equipos que les apasionan", apunta Salha Latif, vicepresidenta de Productos de Consumo Globales de la NFL.