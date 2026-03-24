El nicaragüense Marvin Benard, nuevo seleccionador español de béisbol - RFEBS

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nicaragüense Marvin Benard ha sido nombrado nuevo seleccionador español de béisbol, ha anunciado este lunes la Real Federación Española de Béisbol y Sófbol (RFEBS).

Benard, de 56 años, es exjugador profesional de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). Jugó nueve temporadas en las MLB con los San Francisco Giants como 'outfield', emprendiendo tras su retirada una ya extensa carrera como entrenador en béisbol profesional.

Según desvela la federación, el nuevo seleccionador asume el cargo ya con el qualifier del Premier12 en Barcelona en mente. Asistirá a los eventos organizados por la RFEBS en torno a la LNBDH Oro 2026, como la Copa del Rey y el All-Star Game, para ver en persona a los jugadores españoles. Además, asistirá a las concentraciones de la selección nacional Sub-23.