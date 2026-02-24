Nike presenta la 'Pegasus 42', una zapatilla todoterreno y la mejor experiencia de la gama. - NIKE

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nike Running presenta la mejor experiencia Pegasus hasta la fecha, la Pegasus 42, una potente zapatilla todoterreno diseñada para ofrecer el máximo rendimiento en amortiguación reactiva y permitir a los corredores superar sus límites.

Las Pegasus 42, que estarán disponibles a partir del 9 de abril en nike.com, refuerzan un legado de cuatro décadas de innovación en running centrada en el atleta, ofreciendo una zapatilla ligera, intuitiva y versátil que combina tecnología Air, máxima capacidad de respuesta y comodidad.

Con un 15 por ciento más de retorno de energía que su predecesora, la Pegasus 42 incorpora una unidad Air Zoom curvada de longitud completa que la convierte en una opción estimulante para rodajes suaves, carreras en grupo y sesiones de entrenamiento.

La experiencia Air, ajustada con precisión, proporciona una sensación de impulso similar a la del legendario calzado de competición en asfalto de Nike, aunque diseñada para el uso diario. Cada unidad Air Zoom ha sido concebida para ofrecer la máxima capacidad de respuesta, generando una sensación elástica y potente nunca antes experimentada en un modelo Pegasus.

"Crecí en una tienda especializada en running y he visto la profunda pasión y el cariño por la saga Pegasus. Las Pegasus 42 representan una evolución emocionante: mantienen sensaciones familiares, pero con una pisada mejorada. Cuando salgo a correr con ellas, noto el Air bajo el pie, lo que me aporta más potencia en cada zancada", afirmó Ethan Strand, atleta de Nike y campeón de los 3.000 metros en pista cubierta de la NCAA.

Una horma modificada ofrece un ajuste más cómodo y una amortiguación mejorada en el antepié, especialmente bajo los dedos, donde una innovadora estructura de resorte permite añadir 3 milímetros adicionales de amortiguación sin aumentar la altura total del resto de la zapatilla.

La mediasuela de espuma ReactX, suave y mullida, mantiene la continuidad respecto a las Pegasus 41, mientras que una suela exterior tipo waffle modernizada facilita transiciones fluidas y ofrece una tracción segura en distintas superficies.

Al mismo tiempo, un sistema de soporte en el mediopié y una plantilla completamente moldeada favorecen un ajuste cómodo y firme, mientras que el nuevo upper ligero y transpirable se adapta de forma natural al pie.

El diseño actualizado incorpora una mediasuela estilizada, un tratamiento gráfico tipo 'speed dash' en el upper, una identidad Pegasus renovada y una amplia gama de combinaciones de color, desde tonos vibrantes hasta opciones atemporales.

La nueva silueta lidera la saga Pegasus, una de las tres categorías diferenciadas que componen la línea simplificada de calzado de running en asfalto de la marca, basada en iconos consolidados y centrada en lo que más valoran los corredores: la amortiguación.

Como la saga de zapatillas de running con mayor trayectoria y más vendida de Nike, lanzada por primera vez en 1982, Pegasus representa un legado de amortiguación reactiva con retorno de energía durante todo el día.

Por su parte, Vomero ofrece máxima amortiguación para un nivel superior de comodidad, y Structure proporciona amortiguación con soporte para una pisada estable. La gama complementaria de siluetas de running de Nike permite a los atletas elegir el tipo de amortiguación que prefieren según el tipo de carrera que deseen realizar.