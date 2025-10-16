Nino participa en la campaña 'Sin agua no hay futuro'

El embajador del deporte ilicitano graba un anuncio reivindicando la importancia del agua para el Camp d'Elx

ELCHE (ALICANTE), 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista Juan Francisco Martínez 'Nino', embajador de la Fundación del Deporte Ilicitano, ha participado en la campaña 'Sin agua no hay futuro', en la que el exjugador del Elche CF, segundo máximo goleador de la historia en LaLiga Hypermotion, reivindica la importancia del agua para el campo de Elche.

Nino protagoniza una campaña reclamando el trasvase Tajo-Segura y la importancia del agua para el futuro del Camp d'Elx y los productos de cercanía. El exfutbolista interviene en el vídeo junto a Roque Bru, presidente de Riegos de Levante, entidad con la cual tiene suscrito un convenio de colaboración la Fundación del Deporte Ilicitano.

Nino estuvo también presente este miércoles en la presentación de Elche, con su alcalde Pablo Ruz y el concejal de Deportes, José Antonio Román, a la cabeza, de la candidatura de la localidad ilicitana a Capital Mediterránea del Deporte en 2026 en el Salón de Plenos del ayuntamiento.

Durante dos días seis miembros de la comisión de evaluación de ACES Europa, organismo sin ánimo de lucro con sede en Bruselas, han examinado las infraestructuras deportivas de la ciudad de los tres Patrimonios de la Humanidad -el Misteri d'Elx, el Palmeral y el Museo de Pusol- para optar a la designación como Capital Mediterránea del Deporte.

En el caso de ser elegida, Elche, donde cerca de 50.000 personas practican deporte cada semana y que el pasado sábado albergó en el Martínez Valero el encuentro de clasificación para el Mundial de fútbol de 2026 entre España y Georgia, recogerá la bandera como capital del Mediterráneo el próximo año en una ceremonia en Bruselas el próximo 11 de diciembre.