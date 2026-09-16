Archivo - NNormal presenta la zapatilla Cadí Gore-Tex como novedad de su nueva colección de otoño-invierno. - LESTER KIELSTEIN - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca NNormal, fundada por Camper y el deportista Kilian Jornet en 2022, ha presentado su nueva colección de otoño e invierno con la zapatilla Cadí Gore-Tex como principal novedad de la nueva propuesta de trail running que incluye una versión impermeable de su modelo más versátil, diseñada para afrontar condiciones climáticas cambiantes en largas distancias y terrenos suaves.

El calzado ha incorporado la tecnología Gore-Tex Invisible Fit sobre un perfil de 29/35 mm con 6 mm de drop, combinado con una entresuela de amortiguación suave, tejido técnico Sincetech y suela Vibram Megagrip con tacos de 4 mm. El modelo se ha puesto a la venta con versiones específicas adaptadas a la horma de hombre y mujer en diferentes tonalidades.

Asimismo, la firma ha incluido en su catálogo la cortavientos Trail Wind Jacket, que se ha posicionado como la capa más ligera de la marca gracias a sus 123 gramos de peso. Esta prenda ha sido confeccionada con material 100% reciclado, cremallera bidireccional y elementos reflectantes de 360 grados, saliendo al mercado por un importe de 140 euros.

Por otro lado, la colección ha sumado el chaleco Modular Trail Vest, que ha introducido un sistema modular para ampliar su capacidad de ocho a 12 litros mediante un compartimento impermeable extraíble, acompañado por el cinturón Trail Run Belt.

Además, la marca ha renovado los colores de la camiseta Merino Long Sleeve 02, elaborada en merino. Finalmente, la compañía ha completado su oferta de temporada con la ampliación de la gama cromática de la familia de zapatillas Tomir 02.