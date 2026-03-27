La nueva temporada 'This Season on Zwift' llega con su primer mapa exclusivo de gravel y la ampliación de París. - ZWIFT

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Zwift, la plataforma global de fitness online, ha presentado los desarrollos de producto y experiencias de contenido para esta próxima temporada como herramientas de planificación en Zwift Companion, más niveles en running y ciclismo y un mapa dedicado exclusivamente a eventos de gravel.

Las Recomendaciones Personalizadas se lanzaron recientemente en Zwift, ayudando a los 'Zwifters' a pasar menos tiempo pensando y más tiempo entrenando. Basándose en una combinación del historial reciente de actividades y tipos de actividad preferidos, cada Zwifter recibe ahora una actividad recomendada en la tarjeta 'Next Up' dentro de Zwift Companion.

Las Recomendaciones Personalizadas ofrecerán distintos tipos de contenido, incluyendo entrenamientos, salidas con Robopacer, rutas y workouts. La primera recomendación será la que más disfrutarán los aficionados, aunque los Zwifters tendrán la flexibilidad de ajustar el tipo de actividad según sus necesidades.

De cara a la temporada de verano en el hemisferio norte, los Zwifters también podrán ver una Recomendación Outdoor en Zwift Companion. Será una guía básica para ayudar a aprovechar al máximo la siguiente actividad. La simplicidad será clave, permitiendo disfrutar plenamente de los kilómetros bajo el sol.

PLANIFICA LA SEMANA

Para los que prefieren planificar sus semanas y mantenerse responsables mediante la programación, Zwift permitirá ahora organizar la semana directamente desde Zwift Companion.

En el lanzamiento, los Zwifters podrán programar entrenamientos de ciclismo, rutas en bici, eventos de ciclismo y running, salidas con Robopacer y Tareas de desafíos como la 'Ruta de la Semana'.

A medida que se añadan actividades al calendario semanal, el gráfico de fitness en la pantalla principal de Zwift Companion mostrará automáticamente todas las actividades futuras para visualizar fácilmente lo que viene. Para los Zwifters con conexiones de entrenamiento de terceros, los entrenamientos planificados se sincronizarán automáticamente.

Si no se quiere planificar toda la semana se pueden programar solo algunas actividades. Por ejemplo, si el usuario tiene una carrera al día siguiente, Zwift podrá sugerir una sesión adecuada para preparar la competición.

ZWIFT CAMP: BREAKTHROUGH

El último Zwift Camp de la temporada de invierno llega con Zwift Camp: Breakthrough. Diseñado para ayudar a los Zwifters en la transición hacia la temporada de verano, incluye cinco entrenamientos centrados no solo en la condición física, sino también en mejorar técnica, estabilidad y control. El objetivo final es lograr kilómetros al aire libre más fuertes y fluidos.

El primer mapa exclusivamente de gravel llega a Zwift el 6 de abril. Será un mapa solo para eventos y la forma más rápida y emocionante de experimentar el gravel en Zwift: polvo, velocidad y trazadas sueltas garantizadas.

Ambientado en un entorno de piedras rojas, incluirá nuevas características como medianas rocosas, curvas peraltadas y carreteras ultraanchas.

Al tratarse de superficies completamente de gravel, las bicicletas gravel serán la mejor opción. Zwift anima a visitar el Drop Shop para estrenar una nueva bici virtual con motivo del lanzamiento.

Por otro lado, todos los Zwifters conocen la satisfacción de redondear kilómetros para conseguir más XP. Ahora habrá aún más objetivos que alcanzar, ya que el límite de nivel 100 se elimina, añadiendo cientos de nuevos niveles. En running, el límite de nivel también aumenta, pasando de 30 a 50.

TOUR FEVER CHALLENGE

Zwift es la plataforma oficial del Tour de Francia masculino y femenino. Para celebrarlo, habrá seis semanas de festividades con el Tour Fever Challenge. Incluye cinco etapas de rides y carreras, además de cinco nuevas insignias para desbloquear en el mapa de París.

El mapa de París, creado para el Virtual Tour de Francia, se ampliará con la incorporación de la famosa subida de Montmartre. Recreando el nuevo circuito final del Tour de Francia -popular desde su introducción en los Juegos Olímpicos de París- los Zwifters podrán ascender el empedrado hasta la Basílica del Sacré-Coeur de Montmartre, una subida corta pero explosiva que pondrá a prueba las piernas.

Igualmente, el Drop Shop de Zwift, donde los usuarios gastan sus Drops en bicicletas y ruedas virtuales, recibirá su mayor renovación hasta la fecha. Durante los próximos 12 meses llegarán numerosas novedades. Esta primavera y verano se añadirán 18 nuevas bicicletas y 13 nuevos juegos de ruedas. Los dos primeros lanzamientos llegarán este marzo y abril con un claro enfoque gravel, coincidiendo con Gravel Mountain y la PAS Racing Series.

Los desafíos de Zwift, conocidos por sus recompensas adicionales, se expandirán al mundo real con los primeros desafíos indoor/outdoor. Para completarlos, los Zwifters deberán conectar sus cuentas de Wahoo, Garmin o Hammerhead.