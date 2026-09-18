El nuevo equipo de escalada adaptada de Fundación También debuta en la 1ª prueba de la Copa de España

Equipo de escalada de la Fundación También - FUNDACIÓN TAMBIÉN

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación También dará el salto a la alta competición nacional con la participación de su recién creado Equipo de Competición de Escalada Adaptada en la primera Prueba de la Copa de España de Escalada 2026, organizado bajo el reglamento de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y que se disputará en el rocódromo de Montjuïc, en Barcelona.

Este debut llega además en un momento en el que la escalada será deporte paralímpico en los Juegos de Los Ángeles de 2028, lo que para la fundación que preside Teresa Silva "abre nuevas oportunidades para las generaciones presentes y futuras de deportistas adaptados".

Con un equipo de perfiles diferentes con deportistas con discapacidad visual como Aroa y Verónica, con atasia cerebelosa como Bruno, con parálisis cerebral como Mateo Marks o con una neuropatía como Clara, los últimos meses de entrenamientos se han centrado en técnica de agarre, movilidad, equilibrio y lectura de vías, con un plan adaptado a cada perfil para continuar perfeccionando su técnica.