Nuria Vilarrubla y Miquel Travé brillan en las clasificatorias de C1 del Mundial de Slalom Olímpico

30 Sep.

Los piragüistas españoles Nuria Vilarrubla y Miquel Travé firmaron esperanzadoras actuaciones este martes durante las mangas clasificatorias de la modalidad de C1 del Campeonato del Mundo de Slalom Olímpico que se está disputando en Sidney (Australia) hasta el próximo 4 de octubre.

Según informó la RFEP en nota de prensa, Nuria Vilarrubla dio la sorpresa al ser el mejor tiempo en la manga clasificatoria femenina. La catalana realizó un sensacional descenso, sin fallos, y paró el crono de 101,83 segundos, 0,27 por delante de una de las favoritas, la británica Kimberly Woods y 1,8 segundos mejor que la gala Doriane Delassus.

Además, Miren Lazkano finalizó novena, a 3,20 segundos de su compatriota y después de penalizar en las puertas 2 y 8, que le impidieron quedar más arriba. La que se quedó fuera de la semifinal fue la irundarra Klara Olazábal que, además de la penalización en la puerta 2, se saltó la 12 y esos 52 segundos de más fueron un lastre que la hicieron caer al puesto 48.

Por otro lado, en categoría masculina hubo mucha igualdad y Miquel Travé sobresalió en un descenso donde fue uno de los ocho que no cometió ningún error para acabar con el tercer mejor tiempo con un crono de 94,24, a solo 13 centésimas del segundo clasificado, el polaco Kazper Sztuba y a 68 del mejor tiempo, marcado por el checo Adam Kral.

Los 30 mejores pasaban a las semifinales y ese objetivo también lo consiguieron los otros dos españoles. Oier Díaz terminó con el decimoquinto mejor registro, a 3,4 segundos del vencedor de la manga, y sin toques en ninguna de las puertas, y Marc Vicente, el vigesimonoveno a 5,71 segundos y con toque en la puerta número dos.

Ahora, este próximo jueves 2 de octubre será cuando se celebran las semifinales de ambas categorías en C1, donde los 12 mejores tiempos serán los que disputen las finales en esa misma jornada.

Este martes también se disputaron las finales por equipo en C1 y el formado por Travé, Díaz y Vicente, pese a realizar un descenso en el que no penalizaron en ninguna de las puertas, no les dio para pelear por las medallas. Los españoles acabaron en séptima posición a 4,22 segundos del oro que fue para Francia por delante de Gran Bretaña y Eslovenia. Vilarrubla, Lazkano y Olazábal se saltaron una puerta y concluyeron octavas en una prueba en la que el oro fue para la República Checa, la plata para Alemania y el bronce para Gran Bretaña.