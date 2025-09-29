El segoviano David Llorente, campeón del mundo de Kayak Cross Contrarreloj

Archivo - David Llorente durante los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021 - Sergio Mateo - Europa Press / SPORTMEDIA - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El palista español David Llorente se convirtió este lunes en el primer campeón del mundo de la modalidad de Kayak Cross Contrarreloj de los Mundiales de Slalom Olímpico que se están disputando en la australiana Sidney.

El segoviano se hizo con el oro de esta nueva disciplina después de realizar una gran bajada y parar el crono en 55.21 segundos, 1.12 segundos mejor que el británico Joseph Clarke y 1.68 mejor que el checo Jakub Krejci.

Según señaló la Real Federación Española de Piragüismo en nota de prensa, este éxito le llega al palista olímpico después de una temporada que sus resultados en esta prueba no fueron los esperados y con un décimo puesto en el pasado Campeonato de Europa, aunque había logrado un bronce en la prueba final de la Copa del Mundo celebrada en Augsburgo (Alemania).

"Me siento súperfeliz. Hice una muy buena bajada y vi que estaba primero, y después con muy buenas sensaciones, estoy súperfeliz de ser el primero por primera vez en la historia para mí", apuntó Llorente tras la primera prueba que va a disputar en este Mundial donde también competirá en las pruebas de Slalom en K1 y K1 por equipos junto a Pau Echaniz y Miquel Travé, además del Kayak Cross de enfrentamientos, modalidad que ya es olímpica.

El deportista castellano-leonés celebró su buen final. "Creo que tuve muy buen agua en la ola y después sentí toda la velocidad del agua y dije 'ok, vamos' porque pensé que iba a ser rápido, y luego, con la adrenalina, haces las últimas paladas con toda la fuerza que tienes. Y cuando vi como la señal de que quedé primero, estaba súperfeliz", confesó.

"Me siento muy bien. Como dije, el año pasado y hace dos años me sentí muy rápido en esta prueba contrarreloj, pero hasta ahora no había hecho una bajada realmente buena, así que estoy muy feliz de que justo ahora, en el buen momento, en el Campeonato del Mundo, la haya hecho y pueda tener el oro", sentenció David Llorente.

Por otro lado, Manu Ochoa y Pau Echaniz, que eran los otros españoles que competían en esta contrarreloj, finalizaron séptimo y cuadragésimo cuarto respectivamente, mientras que en la categoría femenina, Miren Lazkano, concluyó decimotercera, Maialen Chourraut decimoséptima y Laia Sorribes vigesimotercera.