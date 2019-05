Ona Carbonell busca "innovar" y cambiar la 'sincro' llevando a Mandela al agua

Publicado 29/05/2019 20:01:32 CET

"Es una manera de dar algo al deporte, innovar siempre es positivo"

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La española Ona Carbonell ha ideado un nuevo solo técnico en el que usará un discurso del líder sudafricano Nelson Mandela para "innovar" y aportar algo personal a la natación artística, en algo "nunca antes hecho" y que pondrá en liza este fin de semana en Barcelona.

"Vi el discurso de Mandela en los Laureus sobre que el deporte une, que va más allá de cualquier discriminación, que crea esperanzas y puede cambiar el mundo. Y me dije que era el discurso. Quería que fuera él y su voz, aunque costara en el agua porque estamos acostumbradas a nadar con una música, no con una voz", explicó a los medios este miércoles.

Carbonell, después de un año casi sabático para dedicarse a otros proyectos y participar y ganar, además, el concurso de cocina 'MasterChef Celebrity', vuelve con fuerza al agua y lo hace liderando de nuevo al equipo español. Y, en el libre, tendrá dos piezas nuevas, buscando que la de dar forma acuática a la voz de Mandela inspire en el jurado tantas cosas buenas como en ella misma.

"Para mí es una manera de dar algo al deporte, e innovar siempre es positivo y hacerlo dando las gracias al deporte, que es la única cosa que une de esta manera y crea esperanzas, y estoy muy ilusionada. Creo que es algo muy especial que no se ha hecho nunca en la historia de la 'sincro'", afirmó al respecto.

"Creo que estoy en el momento de hacer algo diferente, que llevo muchos años en este deporte y puedo innovar, aportando más a nivel humano y de creatividad. Será algo muy especial y a ver si gusta a los jueces. Creo que ha salido bastante bien", celebró sobre esta nueva rutina, en la que una música de base y una segunda voz acompañarán a Mandela y su discurso, en inglés, en el que hizo una loa al deporte.

De ahí que este fin de semana, en la última etapa del Circuito Internacional FINA de las World Series que tendrá lugar en la Piscina Sant Jordi de Barcelona, tenga "muchas ganas" de presentar este sólo de Mandela y otros ejercicios. "Queremos consolidar el equipo libre que está saliendo cada vez mejor", comentó.

"Enseñaremos todas las cartas menos el sólo libre, porque mis dos sólos son nuevos y enseñar los dos a la vez era muy fuerte. Ya veremos si el sólo libre lo presentaremos en Budapest o ya en Corea", dijo de cara a la gran final de estas World Series o del próximo Mundial en el país asiático.

Carbonell explicó que, en Budapest, intentará volver a estar entre las mejores. "He estado un año un poco parada, no será igual que en Budapest. Estoy apostando fuerte por algo muy diferente, entrenando mucho, contenta de estar en el equipo y en el dúo. Creo que puedo hacerlo, que estoy preparada para estar allí y para lograr más de 20 medallas mundiales, que me ha costado mi esfuerzo", se sinceró.

Por su parte, la seleccionadora española, Mayu Fujiki, celebró la idea de Carbonell de homenajear a Mandela y de poder cambiar la historia de la 'sincro'. "Ona tuvo esta idea de hacer algo muy diferente, y me pareció muy buena. Es una deportista del más alto nivel, quiere enseñar algo más que natación sincronizada. Y creo que es una muy buena idea", celebró.

"Mandela es una persona a la que todo el mundo respeta. No queremos hacer un cambio por que sí, pero es una idea que será un cambio positivo", dijo antes de analizar la actualidad del equipo. Así, cree que el objetivo será superar a Italia, en esta cita o en la siguiente de Budapest, para estar cerca de meterse en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Estamos luchando Italia y nosotras y estamos muy cerca. Tenemos que enseñar algo muy diferente al año pasado porque si no estaremos otra vez por debajo de Italia. Luchar con ellas será un buen paso para el equipo de cara al año que viene", aseguró Fujiki.

Y destacó la juventud de sus nadadoras. "Somos un equipo joven, con chicas que necesitan experiencia para el Mundial y para el año que viene, para subir como equipo tenemos que tener una energía original. Si lo podemos enseñar aquí, estaríamos por buen camino", manifestó Fujiki.