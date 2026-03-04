Ot Ferrer logra el bronce del esprint en el Campeonato de Europa de esquí de montaña

Archivo - Ot Ferrer, durante una competición. - Europa Press/Contacto/Davide Vaninetti/Ipa Sport /

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El español Ot Ferrer ha conquistado este miércoles la medalla de bronce en la prueba del esprint en esquí de montaña durante el Campeonato de Europa, que se está disputando en Shahdagh (Azerbaiyán), y ha prolongado su buen estado de forma tras el diploma olímpico logrado en los recientes Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

La primera jornada de este Europeo de 'skimo' se desarrolló bajo un cielo nublado y frío, con niebla intermitente que redujo la visibilidad en ciertos tramos del recorrido dinámico y exigente que habían diseñado los organizadores del evento para el Stadium Ski Alpine Resort.

En la final sénior masculina, el ruso Nikita Filippov y el suizo Thomas Bussard se vieron envueltos junto a Ot Ferrer en una intensa lucha durante la transición final y el descenso. Ferrer y Bussard atacaron primero, pero Filippov aprovechó su oportunidad en el momento adecuado, obteniendo la ventaja decisiva para asegurar su victoria con un tiempo de 2:58.6.

Respecto a los demás españoles con presencia en la prueba masculina, Marc Ràdua ocupó la undécima plaza y Biel Pujol finalizó en el duodécimo lugar, mientras que Íñigo Martínez de Albornoz acabó en el decimocuarto puesto y Gael Álvarez del Val terminó en la vigesimosegunda posición.

En la competición femenina, la también española Marta García llegó a semifinales y acabó en el octavo puesto. Su compatriota Anna Huguet fue décima y María Ordóñez cerró la participación rojigualda siendo decimotercera, en una prueba que ganó la suiza Marianne Fatton (3:25.1) por delante de la italiana Giulia Murada y de la alemana Tatjana Paller.