Pablo Bouza: "No se pasa de competir esporádicamente a ganar a Fiyi o Argentina de un día para otro"

El seleccionador nacional masculino absoluto de Rugby XV, Pablo Bouza (izquierda), y el capitán Jon Zabala. - RFER

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino absoluto de Rugby XV, Pablo Bouza, apeló a la "regularidad" y la "competencia interna" para competir en "partidos de alto nivel" en el Mundial 2027 que se disputará en Australia, enmarcados los 'Leones' en el Grupo C junto a Argentina, Fiyi y Canadá.

"Necesitamos regularidad, competencia interna y partidos de alto nivel", dijo el técnico en un comunicado publicado por la Real Federación Española de Rugby (RFER), además de explicar que la planificación deportiva para 2026 y 2027 está prácticamente definida.

El calendario incluirá el Campeonato de Europa y una extensa lista de partidos ante Canadá, Tonga, Estados Unidos, Uruguay, Chile y Samoa, rivales que, según señaló, "están en líneas similares" a los 'Leones', "muy parejos y necesarios para preparar el Mundial".

Bouza también se detuvo en la importancia de la reciente ventana de noviembre, en la que España se midió a Inglaterra e Irlanda. Aquellos encuentros, recordó, supusieron "un aprendizaje que no se consigue en ningún otro contexto", porque permiten calibrar la exigencia real del rugby de élite. "No perdimos el tiempo. Para crecer necesitamos precisamente ese tipo de partidos", añadió.

El técnico confirmó que la integración de jóvenes de las categorías M18 y M20 seguirá reforzándose, con la idea de disponer de tres o incluso cuatro alternativas por posición. "Ampliar la base es fundamental para competir al máximo nivel", insistió.

Bouza pidió perspectiva a la hora de analizar el grupo mundialista. Recordó que equipos como Fiyi, actual número 8 del mundo, llegan con un recorrido constante frente a selecciones como Francia o Inglaterra, algo que España aún debe construir con tiempo y regularidad. "No se pasa de competir esporádicamente a ganar a Fiyi o a Argentina de un día para otro", advirtió.

Fiyi acumula "varios Mundiales consecutivos, una estructura estable y un ritmo competitivo que no se recupera en un año". Así, Bouza cree que el paso clave para España es seguir compitiendo, aumentar el volumen de partidos y sumar continuidad en el trabajo colectivo. "Esa energía acumulada de dos años buscando este Mundial puede ser un suplemento determinante", valoró.

Por su parte, el capitán de los 'Leones', Jon Zabala, ir a este mundial es un "regalo". "Es una experiencia única para jugadores y aficionados, pero también una responsabilidad, vamos a competir para ganar partidos y poner al equipo lo más alto posible", agregó.

"Hay que soñar, y estamos trabajando para que ese sueño sea posible", señaló, subrayando que el equipo tiene claro su horizonte. Considera que Argentina, Fiyi y Canadá plantearán "partidos durísimos y muy físicos", pero insistió en que la prioridad es centrarse en España. "Llegará un momento en que tengamos que medirnos de tú a tú con equipos de alto nivel", advirtió.