Palou, Leitón, Del Bosque, Pasaban y Olazábal reciben sus Premios María de Villota - PREMIOS MARÍA DE VILLOTA

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los deportistas españoles Alex Palou, Paula Leitón, Edurne Pasaban, José María Olazábal, el entrenador Vicente Del Bosque y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han recibido sus galardones de la XII edición de los Premios María de Villota, en una gala que se ha celebrado en la sede Comité Olímpico Español (COE).

El evento, que fue aplazado el pasado 19 de enero en señal de duelo por las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz, congregó a más de 200 invitados del mundo del deporte y la sociedad civil. El expiloto Emilio De Villota abrió el acto recordando el legado de su hija, María, mientras que el presidente del COE, Alejandro Blanco, lo cerró entregando un reconocimiento a los padres y hermanos de la piloto fallecida.

El técnico Vicente Del Bosque fue reconocido por su carrera deportiva tanto como futbolista como por su papel como seleccionador español y entrenador del Real Madrid, mientras que la alpinista Edurne Pasaban recibió su premio por su hazaña al convertirse en la primera mujer del mundo en conquistar los 14 ochomiles.

También fueron homenajeados el golfista José María Olazábal y el piloto Alex Palou, campeón de la IndyCar y que agradeció su galardón desde Estados Unidos, donde se encuentra entrenando. La waterpolista Paula Leitón, campeona olímpica, fue galardonada por desarrollar una exitosa carrera deportiva desde que con 16 años se convirtió en la olímpica más joven de la delegación española en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Además, José Luis Martínez Almeida recibió el Premio Especial del Jurado por "su compromiso personal y de la ciudad de Madrid con el deporte" además de "su sensibilidad y solidaridad vinculada a la acción social". El alcalde madrileño anunció durante su intervención que el barrio de Valdebebas contará con una calle que llevará el nombre de María de Villota.

El palmarés de los Premios María de Villota, desde su creación en 2014, cuenta con premiados como Rafa Nadal, Marc Márquez, Alberto Contador, Alejandro Valverde, Lydia Valentín, Teresa Perales, Carolina Marín, Ruth Beitia, Ana Carrasco, Ona Carbonell, Jorge Garbajosa, el Real Madrid de baloncesto, la selección española femenina de waterpolo, Maialen Chourraut, David Cal, Fermín Cacho, Javier Fernández, Amaya Valdemoro, Chema Martínez, María Pérez, Álvaro Martín, Ángel Nieto, Fernando Romay, Laia Sanz, Toni Bou, Carmelo Ezpeleta, Javier Gómez Noya, familia Fernández Ochoa, la familia Sánchez Vicario, Jesús Ángel García Bragado, Carlos Sainz, Theresa Zabaell, Celia Barquín, Elena Congost o el chef José Andrés-World Central Kitchen.

El Jurado de los Premios María de Villota está presidido por Javier Martí y está conformado por José Luis Llorente, Jota Abril, Raúl Chapado, Hernán Auguste, Iñigo Jofre, Pedro Pérez, Manuel Martín, Marina Hernanz, Alfonso Jiménez, Virginia Ruano, Emilio Sánchez Vicario, Javier Arenzana, Jacobo Beltrán, Lola Fernández Ochoa y Javier Martí.