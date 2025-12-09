Patricia Aranda y Miguel Ángel de Amo, mejores jugadores del año para la RFEVB

Archivo - Patricia Aranda será reconocida como mejor jugadora del año en la Gala Anual de la RFEVB el próximo 27 de diciembre en Guadalajara. - ALEJANDRO QUEVEDO - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Patricia Aranda y Miguel Ángel de Amo serán reconocidos como los mejores jugadores del año en la Gala Anual de 2025 de la Real Federación Española de Voleibol, que se celebrará el 27 de diciembre en el Centro Internacional Integrado Eduardo Guitián de Guadalajara.

Tras desvelar los primeros reconocimientos institucionales y los premios a las jóvenes promesas, la RFEVB ha anunciado a los mejores voleibolistas del año en categoría femenina y masculina, dos figuras de trayectoria sobresaliente en el panorama nacional.

El galardón a la mejor jugadora de la temporada recaerá en Patricia Aranda (Granada, 1979), una referencia histórica del voleibol español cuya carrera continúa ofreciendo un rendimiento de altísimo nivel. Actualmente en las filas del CD Heidelberg, Aranda ha completado un curso brillante, manteniendo la calidad en la dirección de juego y la solidez que la han convertido en una de las colocadoras más influyentes del voleibol nacional en las últimas décadas. Su liderazgo y consistencia competitiva la sitúan entre las grandes figuras de la Superliga Femenina y de la selección española.

En categoría masculina, el reconocimiento será para el madrileño Miguel Ángel de Amo, colocador del Club Voleibol Guaguas, que, tras su retirada de la selección española, ha firmado otra temporada de enorme regularidad y peso específico en uno de los proyectos de más éxito reciente en el voleibol español.

Su precisión, su visión de juego y su capacidad para gestionar los momentos decisivos han sido determinantes en el rendimiento del conjunto grancanario, donde su experiencia y su influencia en pista constituyen pilares esenciales del éxito colectivo.

La coincidencia de que ambos jugadores militen en clubes de Las Palmas de Gran Canaria subraya la fortaleza que actualmente exhibe el voleibol insular en competiciones nacionales e internacionales.