Patrick Mahomes sufre una grave lesión de rodilla

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El estelar 'quarterback' de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, se despidió este domingo de la Temporada Regular de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, tras sufrir una grave lesión de rodilla en el encuentro ante Los Angeles Chargers.

"Una resonancia magnética confirmó que el 'quarterback' de los Chiefs Patrick Mahomes sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el partido de este domingo. Patrick y el club están explorando opciones quirúrgicas", informó la franquicia brevemente en su perfil oficial de 'X'.

El percance vino en el tramo final del encuentro cuando Mahomes lanzo un balón y sufrió además la torsión de su pierna izquierda al plantar el pie en el momento en el que era placado por Da'Shawn Hand. El mariscal de campo evidenció gestos de dolor al instante y tuvo que ser ayudado por miembros del 'staff' para llegar al vestuario.

"No sé por qué ha tenido que ocurrir esto. Y no voy a mentir, duele. Pero ahora solo nos queda confiar en Dios y luchar día tras día. Gracias, reino de los Chiefs, por apoyarme siempre y por todos los que me han contactado y enviado oraciones. Volveré más fuerte que nunca", dijo Mahomes en un comunicado en 'X'.

No fue la única mala noticia del día para los Chiefs, tres veces campeones del Super Bowl con Mahomes, dos veces MVP de la liga y tres de la final, ya que su derrota en Arrowhead por 13-16 ante los Chargers provocó su eliminación oficial de la postemporada por primera vez en los ocho años del 'quarterback' como titular y la primera vez en general desde 2014.