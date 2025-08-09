Los Patriots inauguran la estatua de bronce del exquarterback Tom Brady

Inauguración de la estatua del exquarterback Tom Brady, exjugador de los New England Patriots, en las afueras del Gillette Stadium - Europa Press/Contacto/Eric Canha

BERLÍN, 9 Ago. (dpa/EP) -

Los New England Patriots de la National Football League (NFL) inauguraron el viernes por la noche una estatua de bronce del exquarterback Tom Brady en honor al jugador "cuyo reinado de dos décadas convirtió a Nueva Inglaterra en el epicentro de la excelencia del fútbol americano".

La pieza, de 3,65 metros, está situada frente a la entrada del estadio Gillette de los Patriots. Es la primera vez que el equipo construye una estatua para un jugador.

La estatua se inauguró antes del partido de pretemporada contra los Washington Commanders, que los Patriots ganaron por 48-18. Brady estuvo presente en la ceremonia. "Es algo abrumador. Me siento muy honrado, profundamente agradecido y, si soy sincero, un poco viejo. También estoy un poco sorprendido, porque normalmente no te hacen estatuas hasta que eres muy viejo", bromeó Brady.

Brady fue elegido en el puesto 199 del draft de la NFL de 2000, pero desafió todas las expectativas y se convirtió en uno de los jugadores más laureados de la liga, llevando a los Patriots a ganar seis Super Bowl; ganó una séptima Super Bowl con los Tampa Bay Bunccaneers.

El tres veces jugador más valioso (MVP) jugó durante 23 temporadas y ostenta varios récords de la liga.

Brady se retiró en febrero de 2023 y desde el año pasado es comentarista para la cadena Fox Sports durante los partidos de la NFL.