Paul McGrath: "Lo difícil se hizo en los entrenamientos, aquí había que cumplir"

Paul McGrath celebra el oro conquistado en la prueba de medio maratón de marcha del Europeo de atletismo de Birmingham - RFEA/SPORTMEDIA

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Paul McGrath ha asegurado que el oro conquistado este sábado en la prueba de medio maratón de marcha del Europeo de atletismo de Birmingham (Reino Unidos) es "un sueño cumplido", y ha reconocido que llegaba a la cita "en un estado de forma muy bueno tanto mental como físicamente", y que aquí había que "cumplir" lo que se había logrado en los entrenamientos.

"Estoy superfeliz por el oro. Es un sueño cumplido. Estoy muy contento, es la carrera que tenía planeada desde el principio. Me he sentido muy bien, me he encontrado con mucha fuerza y no podía fallar; tenía muchos amigos, mucha familia, estaba mi entrenador... Ha sido una preparación excelente, muy dura, muy exigente, pero llegaba aquí en un estado de forma, tanto mental como físicamente, muy bueno. Lo difícil se había hecho entre los entrenamientos, aquí sólo teníamos que cumplirlo", señaló en declaraciones a los medios oficiales de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

El barcelonés, que dio la "enhorabuena" al resto de sus compañeros por las medallas y por sus actuaciones personales, explicó qué va a hacer en los próximos días. "Ha sido un día excelente. Ahora a estar con los amigos, con la familia, a disfrutar, a estar tranquilo. Tampoco he pensado en gran cosa, estaba centrado en la carrera y ahora quiero saborearlo todo", indicó.

"Ha sido un año muy bueno. Empezamos con el Campeonato de España un poco a contracorriente, también con la Copa del Mundo, donde nos costó encontrar ese puntillo, pero sabía que lo importante era el Europeo. Había que llegar aquí en el mejor estado de forma posible, y se ha hecho. Así que ha sido una temporada de diez, oro... No se puede reprochar nada", concluyó.