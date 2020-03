Paula Fernández-Ochoa, Agna Egea, Miguel Silvestre y Edu Mutante, protagonistas del II WITL Talks virtual

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La abogada y responsable de Mujer y Nieve de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), Paula Fernández-Ochoa, los deportistas Agna Egea y Miguel Silvestre y el humorista Edu Mutante participan este jueves (18:30 horas) en las conferencias WITL Talks by DKV, promovida por la plataforma de contenidos 'Where is the limit?', liderada por el ex Director Ejecutivo de GAES Antonio Gassó.

Esta es la segunda edición por 'streaming' durante el estado de alarma decretado por el Gobierno español para frenar la expansión de la pandemia del coronavirus, después de la celebrada el pasado jueves 26 de marzo por la entrenadora personal Paula Butragueño, el exciclista profesional Luis Pasamontes, el técnico de los TEDAX Julio de la Iglesia y el médico Julio Lorca.

WITL ha organizado junto a DKV Salud la versión virtual de su programa de conferencias motivacionales WITL Talks by DKV para ayudar a la población a afrontar esta situación de crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Tras ejercer durante años la abogacía, Paula Fernández-Ochoa constituyó su propia consultora +MoreThanLaw especializada en entornos de alta competición y fundó su marca 'VivircorRiendo', que este lunes ha relanzado con una nueva imagen corporativa. En la charla expondrá cómo adaptar su filosofía de vida, con el eslogan 'Que a reír no te gane nadie', a la actual situación y salir reforzado de la misma.

Fernández-Ochoa, hija de Paco y sobrina de Blanca Fernández-Ochoa, oro y bronce olímpicos en los Juegos de Sapporo'72 y Albertville'92, es

miembro de la Junta Directiva de la RFEDI y conferenciante en charlas para empresas y foros. Embajadora de marcas y proyectos solidarios, es coautora del Libro 'La Montaña y la vida', en el que refleja el poder de la montaña como catalizadora de emociones.

Por su parte, el ciclista Miguel Silvestre combina su pasión por la bici con su agencia de comunicación 'Sporty Telling', vehículo para contar historias y apoyar causas solidarias vinculadas al mundo del deporte. Actualmente, ha aparcado el deporte para regentar el negocio de sus padres, Frutas Silvestre, en el centro de Madrid con el fin de protegerles de un posible contagio por el COVID-19.

Integrante del equipo del deportista paralímpico Álex Roca que le ayudó a completar su primera Titan Desert, el dakar en bici de montaña, Silvestre ha participado en la Madrid-Lisboa, la Pilgrim Race, la Transpyr y ayodó a las chicas del Reto Pelayo Vida a que conquistaran en bici el Annapurna.

Igualmente, Agna Egea, deportista a la que le diagnosticaron Esclerosis Múltiple cuando sólo tenía 16 años, aportará su óptica desde el punto de vista de la resiliencia, lucha, adaptación y el positivismo pese a ser una persona de riesgo, y Edu Mutante tratará de que el asistente desconecte a través de la música y el humor de sus monólogos.

Con 18 años trabajando en el mundo de la comedia en salas, teatros, eventos de empresa, radio y televisión, el último espectáculo de Edu Mutante, 'Camino de risas', estaba prorrogado por segunda temporada en la sala de Barcelona Luz de Gas.