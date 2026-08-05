Paula Otero roza el 'top 10' en los 5 km en aguas abiertas del Europeo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Paula Otero finalizó en undécimo puesto la prueba de los 5 kilómetros en aguas abiertas del Campeonato de Europa 2026 de deportes acuáticos, que se está disputando en París (Francia), a quedándose a menos de dos segundos del 'top 10', y Candela Sánchez entró entre las 15 mejores.

La catalana, de 22 años y que es candidata a las medallas en los 3 km 'knockout' de este viernes, fue undécima en la prueba celebrada este miércoles en el Sena, a 1,83 segundos del 'top 10'. Más atrás, en el 14º lugar, entró la también española Candela Sánchez, mientras que Clara Martínez de Salinas se retiró antes del arranque de la prueba por problemas físicos.

La medalla de oro fue para la nadadora italiana Ginevra Taddeucci, que ya venció en los 10 km, mientras que el apretado podio lo integraron la húngara Viktoria Mihalyvari-Farkas, plata como este martes, y la italiana Barbara Pozzobon.

En categoría masculina, Mario Méndez fue undécimo, aunque no tuvo opciones reales de estar entre los 10 mejores, y Mateo García acabó 23º. El ganador y medalla de oro fue el alemán Florian Wellbrock, logrando también el doblete en 5 y 10 km, dominando desde el inicio la prueba y aguantando el ataque final del húngaro David Bethlehem, que se quedó con la plata. El bronce fue para el italiano Gregorio Paltrinieri.