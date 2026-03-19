Paula Sevilla: "El salto cualitativo que ha dado mi carrera ha sido mucho en parte gracias a mi psicólogo"

Archivo - La atleta española Paula Sevilla, durante una competición. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La española Paula Sevilla reconoce que en este 2026 "ya" se ha sentido "más atleta" de la modalidad de 400 metros, a pesar de lograr la temporada pasada el bronce en el Campeonato Europeo en Pista Cubierta, porque ha cambiado "cosas en el entrenamiento" que le hacen llegar con más confianza al Mundial de Pista Cubierta que arranca este viernes en Torun (Polonia) y donde va "paso a paso", pero con confianza por el "salto cualitativo" que ha vivido su carrera deportiva tras empezar a trabajar con un psicólogo.

"Soy superprudente y voy siempre paso a paso. Lo más importante es pasar una ronda, o me sentiría contenta pasando una, pero creo que la criba es muy importante. Somos 30 atletas y solo pasan 12 a la siguiente ronda, entonces creo que si estoy superconcentrada en ese momento, puedo tener opciones", avanzó Sevilla acerca de su objetivo en la cita mundialista durante una entrevista con Europa Press en la concentración de la selección que acudirá a este Mundial.

La velocista, que competirá en 400 metros, 4x400 metros femenino y en el relevo mixto, llega a esta cita "con ganas" tras meses de duro trabajo. "He estado trabajando mucho en el invierno, aunque es verdad que me ha costado un poco entrar en competición. No he estado tan fluida como quizás se me vio el año pasado, pero he estado haciendo un buen trabajo", apuntó dejando claro con qué objetivo viaja a Polonia.

"Por supuesto que me gustaría estar en la final, ser competitiva y estar cerca de mi marca. Y luego lo que eso me vaya trayendo después, pues bienvenido sea", comentó. Y es que Sevilla consiguió la clasificación para este Campeonato del Mundo "por los pelos" en el Campeonato de España" celebrado en Valencia hace un par de semanas.

"Una vez que conseguí la mínima ya me quedé un poco más tranquila y empecé a trabajar de cara a este campeonato, así que al final ha sido como acumular, dar los últimos toques finales de las cosas que puedo mejorar y ya. Sobre todo trabajamos mucho con mi entrenador y mi psicólogo la confianza", indicó.

Porque Paula Sevilla ahora es más consciente que trabajar esa parte mental es "bastante más importante" de lo que creía, y por ello se muestra muy agradecida a Félix Marquiegui, con quien trabaja en el CAR de Madrid. "Me ha ayudado mucho, al final creo que tanto el salto de calidad que di el año pasado como este año, ha sido mucho en parte por él. Me ha ayudado a elegir las cosas en las que me tengo que centrar y a lo que le tengo que dar verdadera importancia", subrayó.

CAMBIOS EN LA NUTRICIÓN

"Ahora lo considero bastante importante porque hasta hace no mucho estaba trabajando sin psicólogo y yo pensaba que estaba perfectamente, pero ahora he visto el salto cualitativo que ha dado mi carrera deportiva y lo valoro un montón. Hay mucho trabajo con mi psicólogo a nivel de decir 'el año pasado era todo nuevo, y este año ya sabemos un poco a lo que jugamos'", añadió al respecto.

En ese sentido, para este Campeonato del Mundo en Pista Cubierta va "contenta". "El año pasado no tenía expectativas, iba un poco en el juego, pero este año ya me he sentido más atleta de 400 metros. He cambiado cosas en el sistema de entrenamiento para intentar llegar mejor o mejorar las partes que me fallaban. Tengo ganas de que ese trabajo que he estado haciendo en el invierno se vea reflejado en la marca y en la competición", incidió la velocista.

Entre esos cambios está el trabajo con un nutricionista. "Es verdad que soy bastante desastre con este aspecto, entonces creo que era uno de mis objetivos a cambiar", confesó, al mismo tiempo que también recalca la carga de entrenamientos. "Son pequeñas cosas que es verdad que tú dices 'bueno, no he cambiado mucho en el entrenamiento', pero al final sí que metía más volumen de series, en vez de tantas series cortas, ya eran más series intermedias. Esos cambios sí que los he ido notando. Ahora tengo más acumulación de trabajo que quizás tenía el año pasado", puntualizó.

A sus 28 años, la ciudadrealeña se siente una de las mayores en la delegación española. "No sé en qué momento he llegado a ser de las mayores de la selección, pero estoy en ese punto", bromeó. La realidad es que se encuentra en un momento redondo en su carrera deportiva. "Este año he vivido un gran sueño para mí, que es correr para una marca como 'Nike'. Es otro de los retos que te animan a seguir", prosiguió una Paula Sevilla que se considera "muy tímida y bastante vergonzosa" fuera de la pista.

Aunque sabe que "a veces es complicado" encontrar la motivación en un deporte como el atletismo que exige estar presente en casi todas las pruebas del calendario, no esconde que cuando se consigue la recompensa final "es maravilloso". "Parece que es muy fácil, pero a veces es complicado porque son muchos años de trabajo y a un nivel bastante exigente. Creo que los atletas tenemos ese componente de querer mejorar. No trabajamos tanto en ganar competiciones, sino en mejorar a nivel individual", expresó.

Finalmente, Paula Sevilla agradece la cercanía de la afición española porque "es superimportante tener el apoyo de la gente" y los anima a seguir esta cita mundialista. "Que no se lo pierdan y nos envíen sus fuerzas. Esta selección es bastante ilusionante, tenemos retos por delante y personas que los defienden muy bien", concluyó.