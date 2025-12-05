Pedro Sánchez anuncia la creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español integrado por CSD, COE y CPE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación del proyecto Modelo del Deporte español en la ede del Comité Olímpico Español (COE) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes la creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español, que estará integrado por el Consejo Superior de Deportes (CSD), el Comité Olímpico Español (COE) y el Comité Paralímpico Español (CPE), y que marcará las líneas estratégicas para que "el deporte español que hoy brilla como nunca lo haga también en el futuro".

"En el baloncesto una jugada sale bien cuando todo el equipo se mueve coordinado. Esa es la esencia de este acto. Queremos que el deporte español juegue su mejor partido en los próximos años. Se trata de que el deporte español que hoy brilla como nunca lo haga también en el futuro", dijo el presidente del Ejecutivo en la presentación del Proyecto Modelo del Deporte en la sede del COE.

Al acto acudieron, además de Pedro Sánchez; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; los presidentes del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes; y el del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, y el director general del Comité Paralímpico Español (CPE), Francisco Botía, entre otras autoridades.

Sánchez destacó que los resultados del deporte español "están a la vista". "España vive uno de sus mejores momentos en el mundo del deporte. El 40 por ciento de las noticias sobre España en la prensa internacional aluden al deporte, que es una de las mejores tarjetas de presentación del país y es fuente de riqueza", comentó.

En este sentido, Sánchez se comprometió a cumplir el mandato de "modernizar" y "adaptar" las estructuras deportivas que necesita del deporte español, según las conclusiones del informe elaborado para impulsar el nuevo modelo, y anunció la creación de dicho Comité Ejecutivo del Deporte Español, compuesto por CSD, COE y CPE.

El nuevo comité tendrá la tarea, entre otras, de la planificación y dirección de las líneas estratégicas y estará al servicio de las federaciones deportivas para llevar a cabo las políticas en materia deportiva nacional "en el corto y medio plazo".

"Ponemos por encima de todo el deporte para trabajar juntos. El deporte olímpico y paralímpico caminan de la mano, no existe un deporte A y uno B. Podemos decir que el deporte español es inclusivo y moderno", manifestó.

Sánchez celebró también el cambio de tendencia en el deporte español y recordó que en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, dos años antes del alumbramiento de la Constitución española, España acudió con 69 deportistas, y uno de cada diez eran mujeres.

"Y en París fuimos con 382 deportistas, y más de la mitad eran mujeres. Es la España que somos, un país que apuesta por la mujer también en el deporte. El verdadero podio es que estamos en un momento en que podemos decir con orgullo que el deporte español es inclusivo, igualitario y solidario", señaló.

BLANCO: "EL NUEVO MODELO COLMA UN DESEO ANTIGUO"

Por su parte, el presidente del COE, Alejandro Blanco, confesó que la presentación de este nuevo modelo "colma unos de los deseos más antiguos" desde que accedió a la presidencia de dicho organismo en 2005, y agradeció a Pedro Sánchez que, bajo su presidencia, el deporte español ha contado con el "mayor apoyo" y los "mejores presupuestos" de su historia.

Así, Alejandro Blanco ensalzó que la realidad deportiva ha cambiado y el modelo no se había adecuado a esa metamorfosis. "Tenemos que dejar atrás estructuras que proceden de otras épocas. La modernización de la gestión deportiva se convierte en una exigencia esencial", indicó.

Asimismo, el dirigente abogó por un programa de ayuda a los clubes y, entre otras medidas, una "nueva relación" con las federaciones internacionales, donde existe una representación de 116 españoles, y 60 en las europeas.

Por otro lado, el director general del CPE, Francisco Botía, explicó que en el Plan Estratégico de dicho organismo hasta 2030 el alto rendimiento ocupa un eje central como motor para transformar la sociedad y abogó por la necesidad de llevar a cabo políticas alineadas con el ministerio.

"Para que el sistema funcione debe haber marcos estables de planificación compartida y que las grandes decisiones incorporen al CPE. El documento es una magnífica oportunidad para lograr esa alineación", subrayó.

UN NUEVO MODELO INTEGRAL

El magistrado Alberto Palomar fue el encargado de explicar la idea de este nuevo plan para el deporte español, que arrancó desde la "certeza" de que no se estaba trabajando en un modelo integral que ocupara los aspectos sectoriales y el papel de las distintas Administraciones Públicas, así como que se detectó la necesidad de que la base y la élite del deporte necesitaban una "estructura diferenciada moderna" y alejada de "planteamientos históricos".

El nuevo modelo se ha gestado tras el diálogo con las federaciones deportivas, las ligas nacionales y las administraciones públicas, entre otros agentes, y concluyó que debe haber una mayor participación de la sociedad, más colaboración entre las administraciones y el incremento de la "imbricación" administrativa del sector privado.

La conclusión es que, al menos, se debe llevar a cabo una reformulación del marco legal que complete la actual Ley del Deporte y una política presupuestaria plurianual para abordar la planificación deportiva y los próximos ciclos olímpicos como el de los Juegos de Los Ángeles 2028.