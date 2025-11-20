Peque y Mayte, bajas por lesión para el Mundial de fútbol sala - RFEF

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol sala sufrió este jueves dos bajas importantes a dos días de su debut en el Mundial 2025, las lesionadas Patricia González 'Peque' y Mayte Mateo.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció el contratiempo de última hora para una España que debutará en el torneo que organiza Filipinas el sábado 22 contra Tailandia.

'Peque', capitana de la selección y segunda jugadora con más partidos como internacional en la historia (125), "sufre una lesión muscular que le impedirá estar disponible las próximas semanas". Por su parte, la cierre Mayte Mateo "sufrió una fractura de tabique nasal en el entrenamiento de este jueves".

"De este modo, sus lugares en la convocatoria lo ocuparán Laura Sánchez, que ya viajó con la expedición a Filipinas y que se está entrenando junto al grupo desde el inicio de la concentración, y Cecilia Zarzuela, que viajará desde España", dice el comunicado sobre dos bajas que se suman a la de Anita Luján.