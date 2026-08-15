Petisco acaba quinta en suelo y Pacheco, sexta en la barra de equilibrios del Europeo de gimnasia artística

Archivo - Alba Petisco, durante una competición. - Filippo Tomasi / LiveMedia / DPP / AFP7 / Europa P
MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
La gimnasta española Alba Petisco ha ocupado este sábado el quinto puesto en la final de suelo y su compatriota Aitana Pacheco ha acabado sexta en la final de barra de equilibrios durante el 36º Campeonato de Europa de gimnasia artística en nivel sénior, que se está disputando en Zagreb (Croacia).
En el Arena Zagreb, Petisco logró 13.466 puntos tras una ejecución valorada por los jueces en 7.866 y tener un coeficiente de dificultad de 5.6; la italiana Manila Esposito ganó el oro con 13.700 puntos, la francesa Elena Colas se adjudicó la plata con 13.633 puntos y la rusa Angelina Melnikova atrapó el bronce con 13.566 puntos.
Por su parte, Pacheco cosechó 13.300 puntos gracias a una ejecución valorada en 7.700 y tener un coeficiente de dificultad también de 5.6; en este aparato se repitió el podio del anterior, pero Colas se llevó el oro con 13.933 puntos, Esposito se colgó la plata con 13.833 puntos y Melnikova amarró un nuevo bronce con 13.700 puntos.