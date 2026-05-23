Pilar Lamadrid se cuelga el bronce europeo de iQFOiL en Portimao - SAILING ENERGY

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

La española Pilar Lamadrid (CN Puerto Sherry) completó este sábado una brillante actuación en el Campeonato de Europa de iQFOiL disputado en aguas de Portimão (Portugal), disputando las Medal Series para subirse al tercer cajón del podio.

La regatista andaluza confirmó así su gran inicio de temporada en una de las principales citas internacionales del calendario de la clase olímpica iQFOiL. El triunfo absoluto y europeo fue para la israelí Tamar Steinberg.

El resultado supone además la primera medalla internacional absoluta para Lamadrid en un Campeonato de Europa o del Mundo, un paso importante dentro de su preparación hacia el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.

"Estoy muy contenta. Es realmente mi primera medalla en un campeonato internacional como un Europeo o un Mundial. Venía además con la espinita del Trofeo Princesa Sofía, donde me puse enferma justo antes de competir y me fui de Palma con una sensación agridulce", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Vela.

"Ha sido una semana muy completa en cuanto a formatos y condiciones de viento. Estaba toda la flota internacional y perfectamente podía parecer un simulacro de un Mundial. Haberme visto otra vez peleando delante cada manga y cada día en todas las condiciones es con lo que más me quedo", añadió.

Tras este Europeo, la regatista del CN Puerto Sherry afrontará ahora una intensa segunda parte de temporada con nuevas citas internacionales, entre ellas la regata olímpica de Los Ángeles y el Campeonato del Mundo de Weymouth.