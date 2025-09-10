Pleno de victorias para España y acceso a cuartos de final en el Europeo femenino de hockey patines

La selección española femenina de hockey sobre patines celebra un gol durante un partido. - DAVID VALIENTE / RFEP

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de hockey sobre patines ha goleado este miércoles a la de Portugal por 8-1, con 'hat-trick' incluido de Aina Florenza, en su tercer y último partido de la fase preliminar de grupos durante el Campeonato de Europa, que precisamente se está disputando en la ciudad portuguesa de Paredes.

Sobre el parqué del Rota dos Móveis Pavilion, en Lordelo, el equipo dirigido por Sergi Macià llevó el peso desde el primer instante con una presión asfixiante. Florenza abrió el marcador a los cuatro minutos y repitió gol dos minutos más tarde, tras un disparo de primeras dentro del área. Lejos de bajar intensidad, siguió acechando la portería rival.

Marta Piquero anotó el tercer gol español con un lanzamiento de falta directa y casi de inmediato Elsa Salvanyà puso el 4-0 mediante un tiro ajustado. Florenza completó su triplete goleador a falta de seis minutos para el descanso, acabando a bocajarro una triangulación, y metió María Sanjurjo el 6-0 en el 19' con levantamiento de bola y remate rápido.

La segunda mitad empezó con las anfitrionas recortando distancias por obra de Leonor Coelho. El ritmo bajó y no varió el electrónico del pabellón hasta el minuto 43, cuando Marta Piquero coló otra falta directa. Apenas 50 segundos después, Victoria Porta consumó el octavo gol para una España que jugará ante Países Bajos en cuartos de final.