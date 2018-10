Pol. dep.- Lissavetzky recibe la Legión de Honor francesa por su impulso en relaciones bilaterales y lucha antidopaje

Actualizado 10/12/2008 16:52:39 CET

Da las gracias a los deportistas españoles en el 'mágico' 2008 y subraya las "estrechas relaciones" que existen con el país vecino

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, recibió hoy la máxima distinción que concede el Gobierno francés, la Legión de Honor, en reconocimiento por el impulso que ha dado a la cooperación deportiva entre el país vecino y España, su trabajo en los organismos internacionales y su implicación en la lucha contra el dopaje y el racismo.

Su homólogo francés de Deportes, Bernard Laporte, impuso la Legión de Honor a Jaime Lissavetzky en un acto que tuvo lugar en la sede de la embajada francesa en España en el que Francia, presidenta de turno de la Unión Europea (UE), homenajeó a los grandes deportistas españoles.

Laporte desveló que la concesión de la Legión de Honor, que decidió durante el pasado Tour de Francia, reconoce el "rigor y tenacidad", la "modestia" y la "eficacia" de Jaime Lissaveztky desde que accedió al cargo de presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Laporte subrayó, asimismo, el trabajo de Lissavetzky para sacar adelante la Ley Orgánica de Protección de la Salud y de la Lucha contra el Dopaje. "Hasta entonces, España tenía un cierto retraso en la legislación para luchar de forma eficaz contra el dopaje. En unos años, ese retraso se ha superado de una forma magistral", indicó el ministro francés.

Bernard Laporte, que destacó también la importancia de la aprobación de la Ley contra la Violencia en el Deporte, calificó de "ejemplares" las relaciones franco-españolas en la lucha antidopaje y como ejemplo puso que la Agencia Francesa de Lucha Antidopaje llevará a cabo análisis del Tour de Francia 2008 en suelo español.

"Jaime, le agradezco lo que hace por el deporte y deseo entregarle la más alta distinción de la República Francesa: la Legión de Honor", dijo en español Laporte al imponerle la distinción de mayor rango y prestigio que concede la República de Francia para reconocer méritos extraordinarios dentro del ámbito civil o militar.

"SIN LOS DEPORTISTAS NO ESTARÍA AQUÍ"

El secretario de Estado para el Deporte felicitó por su "brillante" presidencia de la UE a Francia, con la que nos une una "relación absolutamente estrecha", y agradeció a los deportistas españoles su esfuerzo y resultados en el 'mágico' 2008, en el que ganaron la Eurocopa de fútbol, la Copa Davis, el Tour, la Vuelta y el Giro, entre otros éxitos.

"Sin el Deporte y sin los deportistas no estaría aquí en este trance tan importante de mi vida. No es casual que esta Legión de Honor me sea concedida cuando finaliza este año mágico. Esta joven generación de deportistas han roto los límites que atenazaban a las anteriores", afirmó.

Lissavetzky expresó, por otro lado, su felicidad por el alta hospitalaria, después de más de dos meses ingresado en el hospital de La Paz por un tumor cerebral, que ha recibido el golfista español Severiano Ballesteros. "Sin leyendas como ésta no habríamos ocupado el lugar tan relevante que hemos ocupado en el deporte", manifestó.