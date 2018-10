Política deportiva.- Cabrera: "Un ministerio sería un reconocimiento al protagonismo del deporte español"

Actualizado 10/12/2008 12:38:21 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, se refirió hoy a la posible creación de un ministerio de Deportes recalcando que sería "un reconocimiento al protagonismo" del deporte español en la actualidad, personificado en la multitud de éxitos conseguidos en los últimos años.

"El deporte está muy bien, es un sector de actividad de enorme relevancia con un impacto muy amplio y la posibilidad de crear un ministerio de Deportes sería un reconocimiento a ese protagonismo y a su proyección en los términos económicos y sociales, y un reforzamiento de los objetivos del gobierno en materia deportiva", señaló Cabrera en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

En cambio, el diputado del Partido Popular (PP), Gabriel Mato, respondió a la dirigente que este anuncio realizado por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero durante la recepción al equipo español ganador de la Copa Davis era "fruto de la improvisación" y "una frivolidad y una irresponsabilidad en los tiempos de crisis actuales".

El político popular aprovechó su discurso para criticar a muchos de los ministerios actuales, "poco austeros en el gasto y muy austeros en actividad", y le demandó a Cabrera que le diga al presidente que "no prometa un ministerio a cada colectivo que reciba".

"Nuestros deportistas, a pesar de no tener un ministerio, como por otra parte sucede en toda Europa, han sido capaces de alcanzar las más altas metas y son un orgullo para todos los españoles. Sus éxitos son suyos, no de ustedes, y si quieren ayudar no malgasten un euro en tiempos de crisis en crear un ministerio", añadió Mato, pidiendo más inversión en otros aspectos como el deporte base, la lucha contra el dopaje, la modificación de la ley del deporte y una apuesta por Madrid 2016.

A este respecto, Mercedes Cabrera se congratuló de que "la lista de objetivos" citada por el diputado del PP "son los que se consideran en este gobierno en este instante" y le advirtió a su partido de que "no incurra en contradicciones".

"Por un lado, se quejan de que damos poca importancia al deporte y cuando lo hacemos elevándolo de rango y comprometiendo un ministerio tampoco les gusta, y son incapaces de reconocer que este gobierno tiene una línea de trabajo en la que sigue perseverando la política deportiva que ha incorporado el deporte al título del ministerio que dirijo", aseguró la ministra en su respuesta a Mato.

"EL MINISTERIO ES UNA VIEJA ASPIRACIÓN DEL MUNDO DEPORTIVO".

Cabrera apuntó que el anuncio de Rodríguez Zapatero responde a "la importancia" que el gobierno da al deporte. "Lo que importa realmente son los objetivos y los que persigue este gobierno son un deporte como un derecho base de la ciudadanía a través del acceso y libertad a una práctica deportiva de calidad sin barreras, y fortalecer el sistema deportivo español en todas sus vertientes", resaltó.

El dirigente recordó igualmente que los éxitos actuales son mérito "individual de los deportistas y de la sociedad en su conjunto" y que el gobierno "tiene un eje de horizonte que se llama Londres 2012 y Madrid 2016".

"El ministerio de Deportes es una vieja aspiración del mundo deportivo y por eso su anuncio ha sido acogido de forma positiva por sus colectivos. Le pido reflexionar en este sentido", sentenció la ministra de Educación, Política Social y Deporte.