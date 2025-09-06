Portugal gana por penaltis y deja a España sin final en el Europeo de hockey patines

Duelo entre las selecciones española y portuguesa en el Campeonato de Europa masculino de hockey sobre patines. - RFEPATINAJE

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de hockey sobre patines perdió este viernes (2-2, 2-3 en penaltis) ante la de Portugal en las semifinales del Campeonato de Europa, que se está disputando en la ciudad portuguesa de Paredes, y serán los anfitriones quienes busquen el título en el partido definitivo contra Francia.

En el abarrotado Rota dos Móveis Pavilion, en Lordelo, hubo intensidad pero no goles en la primera mitad. Se adelantó España en el 12' tras haber vuelto del descanso con un gol de Sergi Aragonès en jugada individual hasta plantarse delante del portero, recortarlo y marcar desde cerca.

Sin embargo, Miguel Rocha empató minuto y medio después al desviar un tiro de Luís Querido desde el costado derecho. A 8:00 de la conclusión, Hélder Nunes metió el 1-2 tras un contragolpe guiado por él mismo hasta cruzar la línea medular, irse a la derecha y disparar fuerte por abajo.

El triunfo portugués parecía inevitable, pero a 29.1 para acabar el tiempo reglamentario hizo César Carballeira el 2-2 con suerte. Su disparo desde el centro de la cancha tropezó en el bastón de Rafael Bessa, la pelota botó en el suelo y entró en la portería junto a un poste.

Aunque en la prórroga apretaron los anfitriones, fallando incluso un contraataque claro, el reloj se agotó y todo se decidió en la tanda. Y en ese escenario el guardameta Xano Edo se convirtió en el héroe portugués desviando cuatro penaltis de España. En la 'muerte súbita', Gonçalo Alves transformó la pena máxima decisiva que alegró por completo al estadio.