Los Premios Maria Villota 2025 reconocen a Palou, Leiton, Del Bosque, Pasaban y Olazabal

Archivo - El piloto español Álex Palou celebra su triunfo en las 500 Millas de Indianápolis 2025. - TWITTER ALEX PALOU - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto Alex Palou, la jugadora de waterpolo Paula Leiton, el exentrenador Vicente Del Bosque, la alpinista Edurne Pasaban y el golfista José María Olazábal han sido galardonados con el Premio María de Villota en su edición del año 2025, según informaron este martes desde los organizadores.

El Jurado de los Premios María de Villota, que cumplen su XII edición este año, ha valorado "la trayectoria y el legado tanto deportivo como personal de los premiados, referentes todos ellos del deporte universal", reconociendo a "leyendas del deporte español y mundial que significaron un antes y un después en sus respectivas disciplinas" como son los casos de Pasaban, Olazabal y Del Bosque, pero también a deportistas en activo como Leiton y Palou "que atesoran un palmarés ya espectacular pero que están en disposición de seguir escribiendo algunas de las páginas más importantes del deporte español en los próximos años".

Los premios distinguirán a Vicente del Bosque por su "extraordinaria carrera deportiva tanto como futbolista como por su papel como seleccionador nacional de España y entrenador del Real Madrid", a Pasaban "por una carrera deportiva que ha roto barreras y que la ha convertido en una alpinista de leyenda y en la primera mujer del mundo en conquistar los 14 ochomiles", y a Olazabal "por toda una vida dedicada al golf, donde firmó una trayectoria ejemplar que le convirtió en uno de los mejores golfistas de todos los tiempos a lo largo de tres décadas".

Por su parte, el jurado destaca de Alex Palou el "haber hecho historia para el deporte español en la IndyCar, la competición de monoplazas más importante de Estados Unidos", donde este año logró su cuarto título, además de ganar las 500 Millas de Indianápolis, mientras que de Paula Leiton subraya que ha desarrollado "una carrera deportiva excepcional y ha marcado una época" después de muchas medallas con la selección, entre ellas el histórico oro olímpico en los Juegos de París de 2024.

El Jurado de los Premios María de Villota está presidido por Emilio de Villota y está conformado por Javier Martí; José Luis Llorente, Jota Abril, Raúl Chapado, Hernán Auguste; Iñigo Jofre, Pedro Pérez, Manuel Martín, Marina Hernanz, Alfonso Jiménez, Virginia Ruano, Emilio Sánchez Vicario, Javier Arenzana, Jacobo Beltrán y Lola Fernández Ochoa.