El puente Don Luis I inspira las zapatillas R-5000 de Joma para el Maratón de Porto

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Oporto y su emblema más reconocible, el Puente Don Luis I, sirven de inspiración para las zapatillas R-5000 de la marca deportiva Joma para el Maratón de Porto, cuya próxima edición se disputará el 2 de noviembre.

Este modelo, equipado con placa de carbono, fusiona la identidad histórica de la ciudad con la tecnología y el rendimiento deportivo característicos de Joma. Con las zapatillas R-5000 x Maratona do Porto los corredores disputarán la prueba con un modelo que combina máximo rendimiento, confort y fiabilidad testada en laboratorio.

Diseñadas especialmente para esta colaboración, las R-5000 x Maratona do Porto presentan un potente amarillo que simboliza la energía y la vitalidad de Oporto. Sobre este color, se ha plasmado el perfil de la ciudad, donde destaca la silueta del Puente Don Luis I, obra arquitectónica símbolo de unión entre ambos márgenes de la ciudad y de generaciones de portugueses.

Las R-5000 han sido testadas en laboratorio para garantizar fiabilidad, durabilidad y rendimiento máximo. Cada componente ha sido evaluado bajo condiciones extremas de impacto, torsión y desgaste, asegurando que las zapatillas mantengan su rendimiento en cualquier tipo de recorrido o situación de carrera.

En concreto, este modelo incorpora la tecnología Carbon Plate en la entresuela, junto al material de última generación Fly Reactive. Ambos sistemas optimizan la biomecánica de la pisada y maximizan la velocidad sin sacrificar la comodidad.

Además, esta zapatilla es idónea para alcanzar ritmos altos en competiciones de corta distancia sin sentirse limitado por el peso (247 gramos).

Por otro lado, la malla técnica del upper es ultratranspirable y ligera. Gracias al sistema VTS, expulsa correctamente el sudor y gestiona la humedad de forma óptima. Mientras que el sistema de ajuste termosellado Joma Sportech elimina los puntos de fricción y sujeta el corte de forma cómoda.