La Quironprevención Cursa de las Empreses de Barcelona batirá su récord de participación en 2025 - QUIRÓN
Publicado: lunes, 1 diciembre 2025 17:24

   BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La Quironprevención Cursa de las Empresas de Barcelona superará su propio registro el próximo 14 de diciembre, cuando más de 250 compañías y cerca de 4.000 participantes se den cita en una prueba que volverá a celebrarse en la Fira de Barcelona, y la organización destaca que el evento refleja cómo los valores del deporte y la vida saludable forman parte del ADN de muchas empresas.

   La cita ofrece categoría individual y equipos de 2, 3 y 4 corredores, con clasificaciones masculina, femenina y mixta, además de la modalidad profesional, en la que los participantes completan los 5 o 10 kilómetros vestidos con traje o uniforme laboral, con la única concesión de poder utilizar zapatillas deportivas.

   El recorrido mantiene sus dos distancias y permitirá correr por las avenidas del distrito financiero y atravesar parte del interior del recinto ferial.

   Quirónprevención subrayó que la Cursa reafirma su compromiso con la promoción de hábitos saludables dentro y fuera del ámbito laboral, entendiendo el deporte como un pilar para la prevención y el bienestar.

