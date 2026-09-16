Rafa de los Santos: "Jugar en el Bernabéu el Dolphins-Commanders llamó desde luego mucho la atención"

Archivo - Rafael de los Santos, director de NFL España - NFL ESPAÑA - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de NFL España, Rafa de los Santos, resaltó "la capacidad de acoger" que tiene Madrid para ser elegida sede de grandes eventos deportivos como el histórico partido del año pasado de la potente liga estadounidense de fútbol americano, y que "llamó mucho la atención" y una "repercusión muy importante" en los Estados Unidos que se disputara en el Estadio Santiago Bernabéu.

"Yo creo que son muchas las cosas que forman parte de ese caldo de cultivo, pero destacaría sobre todo la capacidad que tiene la ciudad de ofrecer seguridad, infraestructura, pero sobre todo la capacidad que tiene de acoger. Al final, Madrid es una ciudad que no solamente tiene ese potencial de organizar eventos, sino que tiene ese potencial de acoger a la gente, que la gente se sienta cómoda y que quiera volver", expresó De los Santos en su participación este miércoles en 'World Football Summit'.

Además, agradece tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento, "esa voluntad de perseguir este tipo de eventos de tanta capacidad" y "esa voluntad de facilitar" el trabajo y de "estar siempre dispuestos a ayudar a que las cosas salgan bien".

"Y por último, que en esa selección que se hace de los distintos eventos, bien sea NFL, Fórmula 1, tenis y golf, siempre es una combinación muy buena, que en verdad lo que construye es una historia y que finalmente termina por aportar esa imagen que proyectamos hacia afuera y de la que os puedo asegurar que cuando viajo y voy a Estados Unidos me siento muy orgulloso", añadió al respecto.

De los Santos recordó que, antes de albergar el Miami Dolphins-Washington Commanders, en España "ya existía una afición a NFL que no era grande, pero era bastante potente desde el punto de vista del gusto que tenían por la NFL". "El partido de Madrid supuso un punto de partida muy interesante para nosotros, para empezar a tener esa presencia dentro del mercado de una forma mucho más continuada", admitió.

Este encuentro "no deja de ser un momento" que viven "con muchísima ilusión" y que forma parte "de una semana completa". "Es una experiencia que traemos y es muy parecida a lo que sucede en cualquier partido de liga regular, como este que se juega en Madrid". "Pero luego nuestra voluntad, es la de traer el deporte a España y el partido es el primer día del resto de 364", comentó.

Así, el objetivo es sobre todo "estar presente en el día a día con un deporte mucho más inclusivo a la hora de practicarlo como es el 'flag football'". "Es un deporte que es olímpico en 2028 y en el que estamos trabajando con colegios para que poco a poco se vaya practicando y que la gente tenga ese interés por estar dentro de lo que es la parte de NFL", subrayó.

"Y desde el punto de vista de lo que encontramos en Madrid y de las opciones que nos da Madrid, pues sin lugar a dudas es una plataforma excelente para que la gente pueda participar. Y nuestros 'partners' dentro de Madrid, como son el Ayuntamiento y la Comunidad, también nos permiten tener esa expansión y esa repercusión a nivel internacional", remarcó De los Santos que recalcó que el trabajo que pudo ver desde su llegada a su actual cargo a dos meses del partido "es absolutamente espectacular".

Además, el hecho de que el partido del año pasado se celebrara en el Santiago Bernabéu, "fue desde luego algo que llamó mucho la atención". "Desde el punto de vista de cómo se vio desde el otro lado y la conexión que nosotros establecemos con Estados Unidos, pues tuvo una repercusión muy importante", advirtió el directivo.

Este remarcó que "prácticamente la mitad" de la gente que fue a ver el Dolphins-Commanders del pasado 9 de noviembre "venía de fuera" y que "es gente que luego se queda con la idea de Madrid, de lo que vivió en Madrid, de lo que le hizo sentir Madrid y de cómo se encontraron cuando estaban en Madrid". "Pienso que eso es algo que es inherente a la ciudad y que es un potencial que tiene que realizar en el futuro sin duda", sentenció.