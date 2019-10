El RallyRACC se prepara con "tranquilidad absoluta" y recuerda que la situación en Cataluña era "peor en 2017"

Publicado 17/10/2019 14:25:00 CET

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), Manuel Aviñó, ha aclarado que el 55ª edición del RallyRACC, que se disputará la semana que viene en Salou (Tarragona), sigue su plan previsto con "tranquilidad absoluta" y ajeno a los disturbios que se están viviendo estos días en Cataluña, recordando que la situación era incluso "más tensa en 2017", cuando la prueba se celebró con total normalidad.

"La fuentes institucionales nos trasladan un mensaje de tranquilidad absoluta en cuanto a la celebración del rally. Salvo imprevistos de última hora que podamos desconocer, hay garantías totales de que va a salir adelante (...) Evidentemente existe una preocupación y estamos al tanto de las novedades que puedan venir, pero a día de hoy hay normalidad absoluta. Los equipos ya están llegando y no hay nada que pueda hacer entrever que haya problemas", valoró Aviñó ante la prensa en el Consejo Superior de Deportes, donde este jueves se presentó la competición.

El mandatario subrayó que en 2017 "hubo mayor tensión si cabe" en Cataluña y que "el deporte estuvo por encima". "Creo que este año va a suceder lo mismo", vaticinó, añadiendo que "los impresionantes valores del deporte español ya han servido para dejar las diferencias al margen y estar unidos". "Esperamos que esta edición del rally sea una de las mejores del automovilismo catalán y español", confió.

Preguntado por una posible suspensión de la prueba si los disturbios acaban afectando, Aviñó avisó de que "logísticamente es imposible mover la fecha y es imposible tener un plan B". "La FIA ha planteado un sistema de rotación de pruebas por la entrada de nuevos países y el año que viene toca descanso, pero no hay nada que indique que la prueba de España tenga que cambiar de sede", indicó sobre esa hipótesis de cara a 2021, cuando volverá a celebrarse la prueba.

EN "CONTACTO DIARIO" CON LOS MOSSOS D'ESCUADRA Y LA FIA

Por su parte, el director deportivo del RallyRACC, Aman Barfull,

también quiso mandar un mensaje de "tranquilidad" y resaltó que los preparativos de esta penúltima cita del Mundial de Rallies (WRC) están transcurriendo con "toda la normalidad".

"Todo está funcionando, estamos trabajando para que el rally sea un éxito. En el parque de asistencia de Port Aventura ya hay diversos equipos montados y está todo en marcha. Estamos en contacto diario con los Mossos d'Esquadra y con la FIA y por todas las partes hay tranquilidad absoluta a día de hoy. Hace dos años lo pasamos peor porque estaba prevista una huelga general en el miércoles del rally que si podía afectar logísticamente, pero a día de hoy no está previsto", analizó.

Respecto a la situación en Cataluña, recordó que "los hechos están pasando en Barcelona y no tienen por qué afectar" al RallyRACC, cuyo epicentro está situado en Salou, a unos 100 kilómetros al suroeste de la capital catalana.

"Cuando ocurre algo a través de los Mossos siempre tenemos el aviso de lo que pasa y tomamos las medidas. Este es mi trigésimo rally y a lo largo de este tiempo ha pasado de todo: huelgas, manifestaciones... Cuando tienes algo actúas, pero de momento solo podemos trabajar. No hay nada cuestionado y todo sigue con normalidad. El día que no sea así ya veremos qué hacemos y tomaremos decisiones, pero a día de hoy todo funciona", reiteró.

"EN UN RALLY PUEDEN PASAR CUATRO MIL COSAS"

"En un rally hay cuatro mil cosas que pueden pasar. Como pueden pasar tantas cosas, no puedes hacer un plan B, un C... Agotaríamos el abecedario", resumió Barfull, quien, al igual que el presidente de la RFEDA, dijo que no se plantean un cambio de sede mientras se mantengan las condiciones actuales.

"Estamos muy bien allí y las instalaciones que tenemos en Port Aventura nos la tiene nadie en el Mundial. Nuestra voluntad es seguir siempre que tengamos los apoyos institucionales necesarios. El día que no los tengamos y haya otra Comunidad que los tenga, antes de perder el rally ya nos lo plantearemos. Cuando pase ya lo veremos", finalizó.

En la presentación también participó el director general del Consejo Superior de Deportes (CSD), Mariano Soriano, quien destacó que el RallyRACC es una competición de la que enorgullecerse "tanto dentro como fuera de España". "La solvencia del RallyRACC ha quedado muy patente. Es una prueba que otorga un sello de solvencia y calidad", respaldó.

La quincuagésimo quinta edición del rally catalán se disputará entre los días 24 y 27 de octubre y será fundamental para el desenlace del WRC, ya que a falta de dos pruebas aún están por decidir los títulos mundiales de pilotos y constructores. A lo largo de tres días, se espera la participación de un total de 64 equipos y pilotos de 24 nacionalidades.