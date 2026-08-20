Los 'RedSticks' pasan a la segunda fase del Mundial tras vencer a Irlanda

Archivo - Marc Reyné, durante un partido. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de hockey sobre hierba ha accedido a la segunda fase del Campeonato del Mundo, que se está disputando en Bélgica y Países Bajos, gracias a su triunfo de este jueves por un trabajado 1-3 contra la selección de Irlanda en su tercer partido del certamen.

En el Belfius Hockey Arena, el encuentro comenzó movido por un ataque irlandés en la banda derecha con disparo que se quedó en el lateral de la portería defendida por Luis Calzado. A la jugada siguiente, España provocó el primer penalti-córner, con tiro de Pepe Cunill buscando la zona de '4', pero la bola se abrió demasiado y no vio puerta.

Los 'RedSticks' llevaban la iniciativa y en el 7' una bola en el área rival le llegó a Pol Cabré, cuyo pase acabó dentro de la portería entre un defensa irlandés y el empuje de Nico Álvarez. En el minuto 10 casi marcó España su segundo gol, con un tiro franco de Marc Reyné que se fue desviado por poco cuando el guardameta ya no podía hacer nada.

A minuto y medio para terminar el primer periodo, Rafa Villalonga asistió dentro del área a Borja Lacalle, quien provocó un nuevo penalti-córner, pero Lee Cole en la línea de gol paró el tiro de Chefo Basterra. Y casi a continuación, Irlanda disfrutó de su mejor oportunidad, un pase desde la línea de fondo derecha que finalmente no encontró rematador.

En el minuto 17 defendió bien Gerard Clapés un penalti-córner y, al minuto siguiente, los irlandeses apretaron para forzar otro a su favor; de ahí nació el penalti stroke que transformó Lee Cole en el 1-1. No tardaron los pupilos de Max Caldas en tener opciones de adelantarse, con un pase de Marc Recasens que cerca estuvo José Basterra de desviar a gol, mientras que enfrente los de Mark Tumilty luchaban la posesión.

Con igualdad en el marcador se marcharon ambos conjuntos al descanso, del cual volvieron algo mejor los 'RedSticks', si bien Irlanda se mostraba ordenada y efectiva en defensa. Pol Cabré y Rafa Villalonga atacaron sin premio y, para colmo, Luis Calzado tuvo que intervenir atrás en el 40' después de una jugada individual de Jonathan Lynch.

Al minuto y medio de haber iniciado el cuarto periodo, Jeremy Duncan paró con su cuerpo el tiro de Marc Miralles en un penalti-corner y Marc Reyné cazó arriba ese rechace para volver a adelantar a los 'RedSticks'. Luego Irlanda asustó con un disparo cruzado tras bola perdida en campo propio en el 49', pero tres minutos después España recuperó la bola y Borja Lacalle tuvo una buena ocasión; eso sí, su tiro se marchó fuera.

No obstante, Reyné sí obró el tercer gol español gracias a un golpeo 'coreano' que batió a Jamie Carr por alto. Eso tranquilizó al banquillo de España y selló una victoria que valió el segundo puesto del Grupo C, con seis puntos en su casillero y quedando por detrás de Australia. En la siguiente ronda, los 'RedSticks' se enfrentarán a Alemania y Bélgica.