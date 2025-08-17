Las 'RedSticks' también se cuelgan el bronce en el Europeo

La selección española femenina de hockey sobre hierba conquista la medalla de bronce en el Campeonato de Europa - RFEH

La selección española femenina de hockey sobre hierba se impone a Bélgica en los 'shootouts'

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de hockey sobre hierba ha conquistado la medalla de bronce en el Campeonato de Europa, que se está disputando en Mönchengladbach (Alemania), después de imponerse este domingo a Bélgica en la tanda de 'shootouts' tras el 0-0 del tiempo reglamentario.

Las de Carlos García Cuenca se repusieron de la derrota en semifinales frente a Países Bajos (3-1) y emularon al combinado masculino, que el sábado se colgó el bronce al vencer a Francia (0-2). Con ello, la selección femenina logra su cuarta medalla en una cita continental, tras los subcampeonatos en 1995 y 2003 y el tercer puesto de 2019.

Todo tras un encuentro en el que la falta de pólvora en los 60 minutos del tiempo reglamentario obligó a resolver todo en la tanda decisiva, con cinco 'shootouts' -un duelo a ocho segundos desde la línea de 22 entre jugadora y portera- que tampoco bastaron para decidir a las ganadoras.

Los dos equipos había anotado solo un gol por bando en los cinco primeros lanzamientos, y tuvo que recurrirse a dos extra. En el séptimo, Paula Jiménez transformó el suyo y Clara Pérez se la sacó a Ambre Ballenghien para detener seis de siete 'shootouts' y convertirse en la heroína de España.

Con ello, las 'RedSticks' se cargan de moral para los próximos Juegos de Los Ángeles 2028 y, sobre todo, para el Mundial 2026, una cita para que se sacaron billete alcanzando las semifinales en Mönchengladbach.

En el inicio de choque, en el que se impuso la presión belga, fue sin embargo el combinado español el que gozó de la primera ocasión en un penalti-córner que tiró Paula Jiménez y paró con el pie Elodie Pickard; Tere Lima provocó el segundo PC, que tampoco pudo materializar. Flor y Coti Amundson también tuvieron sus oportunidades en el segundo periodo, en el que España generó más ocasiones y en el que Clara Pérez apareció para desbaratar el primer PC de las 'Red Panthers'.

Ya en la segunda parte, las de Carlos García Cuenca siguieron intentándolo, pero no pudieron aprovechar la superioridad numérica por la tarjeta verde de Judith Vandermeiren. En el último cuarto, el desgaste físico pesó en las dos selecciones; las 'RedSticks' jugaron en inferioridad los últimos cinco minutos, y Clara Pérez se lució para detener en dos ocasiones un penalti-córner belga, antes de que la portera rival hiciera lo propio ante el tiro de Candela Mejías.

Tras ello, llegaron los 'shootouts' y la actuación estelar de Clara Pérez. "Han sido muchas emociones hoy", indicó la guardameta. "Los 'shootouts' son algo que tenemos muy estudiado, lo trabajamos mucho porque nos pueden dar cosas importantes. Cuando ha sonado el pitido de final sabíamos que nos llevaríamos los 'shootouts' porque los habíamos trabajado mucho. Llevábamos ocho meses trabajando para esto. Nos quejamos mucho, pero el trabajo da sus frutos y se ha demostrado que este equipo no tiene límites y que cada vez aspiramos a más", subrayó.