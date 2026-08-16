Los relevos españoles femenino y masculino de 4x100 estilos pasan a la final del Europeo

Archivo - Laura Cabanes - Europa Press/Contacto/Gian Mattia D'Alberto

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los relevos españoles femenino y masculino de 4x100 estilos se han clasificado este sábado para sus respectivas finales del Campeonato de Europa de deportes acuáticos, que se está disputando en París, el primero de ellos con récord de España.

En preliminares del relevo femenino, Irene Ciércoles inició de espalda con un tiempo de 1:59.9, Alba Vázquez, con la braza, mantuvo bien la tercera plaza con un parcial de 1:07.9; Laura Cabanes, con la mariposa y 59.1, cedió el último testigo a María Daza, que cerró con un crono personal de 54.2 y completó la prueba en 4:01.32, nuevo récord de España -el anterior era de 4:02.3-, un tiempo que permitió al equipo pasar a la final con la octava mejor marca.

Posteriormente, también se metió en la final del 4x100 estilos el cuarteto masculino formado por Iván Martínez Sota (53.7), Nil Cadevall (59.9), Isak Fernández (52.1) y Luca Hoek (47.1). El tiempo final de 3:32.98 le hizo pasar en la sexta posición a la final de esta tarde.

En la jornada vespertina, correspondiente a la última jornada del Europeo, competirán también en las finales María Ramos en 50 braza, Hugo González en 200 estilos y Laura Cabanes en 200 mariposa.

Además, en la sesión matinal no pudieron avanzar en su serie de 400 metros libre Paula Otero, decimoquinta del sumario (4:17.03), ni Carlos Garach, decimotercero con un 3:47.96, que se quedó muy cerca de su récord de España (3:47.29 en Palma 2024).