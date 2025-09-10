Reyes Pla y Rafa Lozano se aseguran medalla con sus semifinales del Mundial de boxeo

Archivo - El boxeador español Rafa Lozano Jr., durante un combate. - COE - Archivo

Laura Fuertes perdió en cuartos de final por decisión dividida

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los boxeadores españoles Enmanuel Reyes Pla y Rafa Lozano Serrano han accedido este miércoles a las semifinales de sus respectivas categorías en el Campeonato del Mundo élite, que se está disputando en Liverpool (Inglaterra), mientras que su compatriota Laura Fuertes ha perdido en cuartos de final.

Sobre el cuadrilátero del M&S Bank Arena, Rafa Lozano ganó por puntos (5-0) al mongol Bilguunsaikhan Kharkhuu en su combate de cuartos de final en -55 kg. Así, el hijo del actual seleccionador se aseguró medalla y se enfrentará en 'semis' ante el irlandés Thady Patsy Joyce.

Por su parte, 'El Profeta' Reyes Pla derrotó por puntos (0-5) al polaco Adam Tutak en cuartos de final en -90 kg. También habiéndose asegurado ya una medalla, el ganador del bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 peleará ahora contra el uzbeko Turabek Khabibullaev.

Por último, Fuertes cayó por decisión dividida (4-1) ante la china Xinyu Qi y consumó en cuartos de final su adiós a este Mundial, primero organizado por World Boxing para sortear el conflicto entre la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) y el Comité Olímpico Internacional (COI).