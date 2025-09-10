Reyes Pla, Rafa Lozano, Martín Molina, Adrián Fresneda y Laura Fuertes se acercan a las medallas en el Mundial de Boxeo

Archivo - El boxeador español Rafa Lozano Jr (-51 kg), en los Juegos Olímpicos de París 2024. - COE - Archivo

Los boxeadores españoles Enmanuel Reyes Pla, Rafa Lozano, Martín Molina, Adrián Fresneda y Laura Fuertes ya están en cuartos de final del Mundial de Boxeo Amateur, que se está disputando en Liverpool (Inglaterra), por lo que están a un solo triunfo de las medallas.

'El Profeta' (90 kg), bronce en Paris 2024 en la categoría de 92 kg, fue el primero en acceder a esta ronda tras deshacerse en octavos del croata Zvonimir Rebolj por decisión unánime (5-0) y ahora se verá las caras con el polaco Adam Tutak por un puesto en semifinales.

Este martes, Rafa Lozano (55 kg), hijo del exboxeador y actual seleccionador, Rafa Lozano, también logró un triunfo en octavos ante el italiano Tommaso Sciacca por 5-0 y ya le espera el mongol Bilguunsaikhan Kharkhuu para conseguir medalla.

Mismo camino que Martín Molina (50 kg), que también está a un solo paso de los metales después de derrotar por decisión dividida (2-3) al filipino Jay Bryan Baricuatro. Adrián Fresneda (85 kg) disfrutó de una victoria algo más holgada ante el belga Aythan-Idris Leganase y ya está en cuartos.

En categoría femenina, Laura Fuertes (51 kg), la primera boxeadora española en competir en unos Juegos en Paris 2024, avanzó a cuartos de final sin subirse al ring, ya que su rival, la finlandesa Pihla Kaivo-oja abandonó antes del combate, y ahora se medirá a la vencedora del duelo entre la canadiense McKenzie Wright y la china Qi Xinyu.