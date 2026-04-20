La RFEA aprueba sus cuentas y presenta su nuevo logotipo

El presidente de la RFEA, Raúl Chapado, durante la Asamblea General Ordinaria del organismo - RFEA

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General Ordinaria de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), celebrada el domingo en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, aprobó las cuentas del ejercicio 2025 y el presupuesto para 2026, además de desvelar el nuevo logotipo del organismo federativo.

Durante su discurso, el presidente de la RFEA, Raúl Chapado, calificó 2025 como "el año más completo en la historia del atletismo español", tanto resultados alcanzados como por la evolución del organismo.

La Asamblea General aprobó de forma unánime el informe de auditoría 2024, las cuentas correspondientes al ejercicio 2025, el presupuesto presentado para 2026 y los informes de Buena Gobernanza, Igualdad y Conciliación. Del mismo modo, se dio el visto bueno a las cuotas de licencia RFEA propuestas para las temporadas 2027 y 2028, los nombramientos de miembros de los órganos disciplinarios, de apelación e integridad, y un nuevo modelo de reordenación financiera orientado a acompasar las inversiones con su retorno y adecuarlas al ciclo real de caja de la Federación.

En el ámbito financiero, la RFEA cerró 2025 con un presupuesto de ingresos de 22,15 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 28,8% respecto a 2024. El ejercicio arrojó un resultado extraordinario positivo de más de 1,8 millones de euros, favorecido por la venta de la antigua sede de la RFEA. También se informó de que la RFEA cuenta con un patrimonio neto de 4,06 millones de euros y unos fondos propios de 3,52 millones de euros.

En el plano deportivo, 2025 estuvo marcado por la implantación de la nueva estructura deportiva 2025-2028, basada en un enfoque transversal de trabajo en todos los sectores. El equipo nacional compitió en 20 citas internacionales y logró más de 68 medallas en Campeonatos del Mundo y de Europa, en todas las disciplinas y categorías del atletismo: pista, ruta, trail-running, campo a través y marcha. A ello se sumó la consecución de 131 récords de España y la designación de María Pérez como mejor atleta del mundo fuera del estadio por parte de World Athletics.

Durante 2025, el calendario español contó con 239 eventos incluidos en el Global Calendar, 43 más que en 2024, y se organizaron dos grandes citas internacionales: el Campeonato de Europa por Equipos en Madrid y el Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running en Canfranc.

La inversión en alto rendimiento alcanzó los 11,8 millones de euros, con 177 atletas incluidos en programas de ayudas, y se lanzó el programa Allianz Futures 32, orientado al ciclo de los Juegos Olímpicos de Brisbane, con más de 70 atletas seleccionados en su primer año. También se aumentó el número de técnicos con contrato laboral de 22 a 34, lo que hace un total de 131 entrenadores que reciben apoyo federativo.

La Asamblea también fue informada de la apuesta de la RFEA por la innovación aplicada al alto rendimiento, con el desarrollo de IA-Athletics y Smart Track, iniciativas orientadas a mejorar la preparación, el seguimiento y la optimización del rendimiento de los atletas mediante tecnología avanzada y análisis inteligente de datos. La inversión asociada a estos desarrollos alcanzó los 1,2 millones de euros.

En el ámbito de la comunicación, el atletismo español alcanzó en 2025 una audiencia acumulada de 370 millones, y la RFEA fue la federación de atletismo más activa del mundo en redes sociales, superando en volumen de publicaciones a World Athletics y European Athletics.

Además, se destacó que la incorporación de una Dirección Ejecutiva, liderada por Carlota Castrejana, representa un paso estratégico para fortalecer la capacidad de gestión, ejecución y seguimiento del plan estratégico, así como para impulsar el desarrollo de negocio, la innovación y el posicionamiento institucional de la RFEA.

Por otra parte, se presentó el nuevo logotipo de la RFEA, un rediseño moderno, vanguardista y adaptado a los nuevos tiempos. La nueva identidad visual se articula en torno a una 'A' dinámica que integra curvas inspiradas en la pista de atletismo y en el movimiento, proyectando "una imagen de velocidad, progreso y energía". "Este rediseño responde a la voluntad de construir una marca más contemporánea, elegante y aspiracional, alineada con la evolución del atletismo español y con los retos de futuro de la RFEA", indicó el organismo.

Para 2026, en el que la RFEA contará con un presupuesto de 18,4 millones de euros y una previsión de resultado positivo de más de 200.000 euros, se afrontará un escenario de consolidación y preparación, con la vista puesta en 2027 y en la celebración del Campeonato de Europa Indoor.

Entre las prioridades para este nuevo periodo destacan el incremento de los ingresos propios, el refuerzo del control financiero, la incorporación de la inteligencia artificial en la gestión, el crecimiento de la base de aficionados y el impulso del desarrollo comercial.