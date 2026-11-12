La RFEBoxeo llega a la plataforma 'DAZN' para "llegar al público y difundir el boxeo"

Archivo - El boxeador español Emmanuel Reyes combatiendo en los Juegos Olímpicos de París 2024. - DIRK WAEM / Belga Press / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Boxeo (RFEBoxeo) y la plataforma 'DAZN' han llegado este jueves a un acuerdo para retransmitir 'Liga4Boxing La Nucía x Urban Roosters', la competición de boxeo olímpico por equipos, así como el Pro Boxing, con el objetivo "de apostar fuerte por difundir este deporte"

Según informó en una nota de prensa la RFEBoxeo, su presidente, Felipe Martínez, ha llegado un acuerdo con la plataforma DAZN, a través de la cual se buscará ofrecer una visibilidad regular al boxeo español, considerado como "uno de los puntos débiles del emergente pugilismo".

Este acuerdo recoge "tres importantes apartados" como emitir en directo en España todos los enfrentamientos de la 'Liga4Boxing La Nucía x Urban Roosters', cuya cuarta edición dará comienzo el 14 de noviembre y que se extenderá durante los meses del presente año y la primera parte de 2027.

Además, también se retransmitirá el proyecto de boxeo profesional 'Pro Boxing España', que consta de diferentes eventos anuales de boxeo profesional distribuidos por toda la geografía nacional en los que se busca dar cabida "a buena parte de las caras conocidas actualmente y, también, a los púgiles ascendentes". La primera etapa se iniciará el 12 de diciembre en Alicante, donde los principales boxeadores de la Comunidad Valenciana serán los protagonistas de Pro Boxing España 1, disputando varios títulos nacionales e internacionales.

Además, está previsto que, a partir de 2027, 'DAZN' emita también un programa destinado a repasar la actualidad del boxeo nacional e internacional, mediante entrevistas, resúmenes de combates y contenido diverso, "en un formato dinámico y adaptado a los nuevos tiempos". "En esta primera fase, todos los contenidos del acuerdo estarán disponibles únicamente en España. Para acceder a ellos, bastará con registrarse en la app de DAZN con un correo electrónico", subrayó el organismo.

Este acuerdo se produce porque el presidente de la federación, Felipe Martínez, había observado "la inexistencia de un lugar donde seguir periódicamente la escena nacional de este deporte". Por ello, consideró que el boxeo español podrá dar un paso adelante, al tener ya "una casa" en la que el espectador pueda mantenerse informado o conozca a las estrellas del presente y del futuro, en una plataforma que la consideró como "el sitio idóneo".

"La Real Federación Española de Boxeo está apostando fuerte por llegar al público y difundir el boxeo, y este acuerdo es una muestra de ello. Queremos que el aficionado sepa dónde puede tener acceso al boxeo español y, sobre todo, que pueda estar informado. Esperemos que nuestro esfuerzo permita que el proyecto continúe creciendo en los próximos años y ofrezca una gran visibilidad", concluyó Martínez.