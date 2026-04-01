La RFEDI convoca elecciones a la Asamblea General el 21 de mayo y a la Presidencia, el 20 de junio

Archivo - El presidente de la RFEDI, May Peus España. - RFEDI - Archivo

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) convocó las elecciones para la Asamblea General para el próximo jueves 21 de mayo, en las que se escogerán un total de 36 miembros entre estamentos, clubes deportivos, deportistas, técnicos y delegados técnicos y jueces, mientras que la elección a la Presidencia se llevará a cabo el 20 de junio.

"Dentro del proceso electoral de la RFEDI, que coincide con el fin de cada ciclo olímpico/paralímpico de invierno, y como paso previo a las elecciones a la Presidencia se procede a las votaciones para confeccionar la Asamblea General, que se realizarán el jueves día 21 de mayo de 2026, y que representará a todos los estamentos de los deportes de nieve españoles durante los próximos 4 años", informó el ente federativo a través de un comunicado.

Una vez terminado el plazo de voto, se llevará a cabo el escrutinio que cada mesa elevará a la Junta Electoral. De los 36 miembros a elegir se presentan candidatos de clubes (7 de alto nivel y 7 de no alto nivel), deportistas (6 de alto nivel y 6 de no alto nivel), técnicos/as (4 de alto nivel y 3 de no alto nivel) y delegados/as técnicos y jueces/as (3).

Durante la jornada del 27 de mayo se proclamarán y publicarán los resultados oficiales definitivos a la Asamblea General de RFEDI. Ese mismo día 27 se abre el plazo para la presentación de candidaturas a presidente/a. El sábado 20 de junio está prevista la celebración de la Asamblea General Extraordinaria para la elección del presidente/a y de la Comisión Delegada para el ciclo Olímpico y Paralímpico 2026-2030.