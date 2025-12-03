RFEDI y Podoactiva impulsarán el rendimiento de los deportistas de nieve

El director técnico y cofundador de Podoactiva, Javier Alfaro, y el presidente de la RFEDI, May Peus, firman el acuerdo por el que la empresa de podología proveerá a los deportistas de nieve en las próximas temporadas. - RFEDI/PODOACTIVA

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) y Podoactiva han firmado un acuerdo por varias temporadas por el que los deportistas de los equipos nacionales de las disciplinas de nieve podrán contar con la tecnología e innovación de la marca podológica con sede en Huesca.

Con esta alianza, los integrantes de las distintas disciplinas de la RFEDI se beneficiarán de los últimos avances en plantillas personalizadas, así como de protecciones técnicas -espinilleras, hombreras, protecciones de brazo, adaptaciones para casco y otros desarrollos- diseñados para mejorar la comodidad, la aerodinámica y la eficiencia en diferentes condiciones de nieve y competición.

El presidente de RFEDI, May Peus España, ha visitado las instalaciones de Podoactiva en Huesca para conocer cuál es el estilo de trabajo y el complejo con el que cuentan para desarrollar toda su tecnología deportiva.

"Podoactiva es, sin duda, tecnología puntera nacional e internacional e impulsada desde Huesca. Poder tener un socio tecnológico como ellos y desarrollar adaptaciones ad hoc para los corredores del equipo nacional como nuestros esquiadores, snowboarders o fondistas es algo único. Proyectos como este, hacen que se puedan llevar a cabo mejoras que te permitan rascar esas décimas de más para poder estar en los podios", manifestó Peus.

El presidente de la RFEDI añadió que desde la federación creen "firmemente" en la aplicación de la tecnología para los entrenamientos y la competición. "Lo hemos demostrado recientemente con la adquisicón de nuevas herramientas para potenciar el rendimiento de los corredores en verano y otoño. Un socio de este calibre como Podoactiva es clave dentro de nuestro plan estratégico de los deportes de invierno y es una magnífica noticia", señaló.

Por su parte, el director técnico y cofundador de Podoactiva, Javier Alfaro, destacó que el acuerdo con la RFEDI es "estratégico", pues la federación les está mostrando su interés permanente en la prevención de lesiones y mejora del rendimiento deportivo de sus equipos, y refuerza su compromiso con los deportistas de élite en una especialidad como la nieve, donde llevan muchos años desarrollando plantillas personalizadas y tecnología específica.

"Toda esta labor de I+D+i es fundamental no solo para la competición, sino también para cualquier persona que practique deportes de invierno donde podemos trasladar nuestra experiencia y conocimiento", indicó. Alfaro.

Este acuerdo entra en vigor en el año más transcendental de los deportes de invierno de este ciclo, porque durante el mes de febrero y de marzo tendrán lugar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno, respectivamente, en Milán-Cortina d'Ampezzo.