La RFEDI presenta un equipo de 64 deportistas para afrontar la temporada 26-27

Foto de familia de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) junto al Consejo Superior de Deportes (CSD) en la presentación del equipo nacional. - PRENSA RFEDI

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) presentó este miércoles a los más de 60 deportistas que se han "ganado representar" al deporte invernal nacional en las competiciones de más alto nivel en esta temporada 2026-2027 y "con muchos Mundiales para todos".

La RFEDI presentó en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), en Madrid los equipos nacionales que competirán en esta campaña en un acto donde asistieron el presidente federativo, May Peus, y el director general de Deportes del CSD, Fernando Molinero. No estuvieron presentes la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ni el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, debido al accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo.

En esta nueva temporada 2026-27, la delegación nacional contará con 64 deportistas que competirán en un año con distintos Mundiales, entre ellos el de esquí alpino en Crans-Montana (Suiza); esquí de fondo en Falun (Suecia), de freestyle y snowboard en Montafon (Austria), así como los Mundiales Paralímpicos de esquí alpino en Tignes (Francia) y de snowboard en Mont-Saint Anne (Canadá), y repartidos en varios equipos.

Los diferentes equipos A estarán compuestos por la paralímpica Audrey Pascual, Aleix Aubert, Ander Mintegui, Joaquim Salarich, Albert Ortega y Juan Del Campo, en esquí alpino, Queralt Castellet, Lucas Eguibar y Álvaro Romero, en snowboard, Jaume Pueyo y Bernat Selles, en fondo, y Abel Moga, en freeride.

También habrá diferentes equipos B con nombres como los de la paralímpica María Martín-Granizo (alpino), Nuria Castán (freeride), Irati Idiakez y Nora Cornell (snowboard), Thibault Magnin (freeski y moguls), Higinio Rivero (biatlón parlímpico) o Marta Visa (velocidad), además de una delegación de mushing con nueve deportistas.

La RFDEI destacó "la juventud y proyección de los combinados absolutos", con una media de edad de tan solo 21,2 años, así como una presencia femenina que ya alcanza el 36 por ciento (23 mujeres y 41 hombres), además de la apuesta por el futuro con 'Next Gen RFEDI by Vorariu' que tiene el objetivo de profesionalizar y mejorar los procesos de adaptación de los jóvenes deportistas desde edades muy tempranas para impulsar sus trayectorias.

MAY PEUS: "OS HABÉIS GANADO REPRESENTAR A ESPAÑA"

El presidente de la RFEDI, May Peus, valoró el trabajo que han realizado los deportistas para estar "en el día de celebración de los deportes de invierno". "Si estáis aquí es porque os habéis ganado representar de nuevo a España en todas las disciplinas, también en personas con discapacidad. No es un año olímpico, pero sí un invierno de muchos Mundiales para todos, y de eventos internacionales que organizaremos en nuestro país", señaló en el acto.

Además, destacó los "grandes resultados" que se han conseguido "en los escenarios más altos internacionalmente", especialmente "en los Juegos Paralímpicos", al certificar "el duro trabajo" para integrar las personas con discapacidad a la estructura federativa.

"Por otra parte, contentos de ver cómo el freeride se une al programa olímpico en 2030, fuimos el primer país junto con Nueva Zelanda que federamos a los deportistas y ahora ya se disputan Mundiales con resultados destacados", subrayó Peus sobre el trabajo de una RFEDI que contará con un presupuesto global de 6,94 millones de euros, del cual un 87,3 % se dirigirá de forma íntegra a la actividad deportiva, englobando alta competición, programas estatales y formación técnica.

Por su parte, el director general de Deportes del CSD, Fernando Molinero, aseguró que el organismo estará siempre para ayudar a los protagonistas a alcanzar sus objetivos. "Agradezco al Comité Paralímpico Español por su trabajo en la integración del deporte de personas con discapacidad. Espero que podamos estar en alguna competición pronto juntos y celebrando muchos éxitos", indicó.

La esquiadora Audrey Pascual confesó que estar de nuevo en los equipos nacionales es fruto de muchos años de trabajo. "Es el sueño de cualquier deportista que empieza al alto nivel. Mis objetivos son volver a lo alto del mundo de la Copa del Mundo y conquistar más Globos de Cristal", afirmó la cuádruple medallista paralímpica.

Asimismo, el esquiador de alpino Joaquim Salarich lamentó que haber ido "solo" a los pasados Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina (Italia) ya que hay más compañeros "con el nivel de competir en estas grandes citas", y reconoció que "es un orgullo cómo está creciendo la federación con deportistas jóvenes". "Somos un deporte individual pero crecemos como familia, acogiendo las victorias individuales como nuestras", expresó.

Por último, la 'rider' Nuria Castán manifestó que la medalla de bronce conseguida en el Campeonato del Mundo en Andorra "compensa no haber clasificado en el Freeride World Tour". "El hecho de que mi deporte sea olímpico es una alegría porque tenemos un equipo que va creciendo. Ojalá todos estemos en los Juegos de 2030 en los Alpes", deseó.