La RFEN celebra su exitoso 2024 y da la bienvenida a sus nuevos miembros del Salón de la Fama

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Natación (RFEN) celebró este viernes su exitoso año 2024 en su gala anual que acogió la sede del Comité Olímpico Español y donde reconoció, entre otros, a las selecciones femenina, la más agasajada, y masculina de waterpolo, la selección de natación artística, la selección de saltos, el nadador Hugo González, árbitros y directivos, y también dio la bienvenida a sus nuevos integrantes del Salón de la Fama.

Así, con la insignia de Oro y Brillantes fueron reconocidas la selección femenina de waterpolo, histórica campeona olímpica en Paris 2024, el nadador Hugo González, campeón del mundo de 200 metros espalda en Doha, al exjugador de waterpolo Blai Mallarach y a las exnadadoras Marina García y Lidón Muñoz por su trayectoria deportiva.

"Después de tantos años y tanto esfuerzo podemos decir que somos campeonas de todo", indicó Laura Ester, guardameta del combinado nacional. "Me siento muy valorada y recompensada con lo que me ha dado este deporte. Esta medalla ha sido el broche de oro y fue lo más", declaró por su parte Maica García.

Además, la RFEN concedió la Medalla al Mérito Deportivo al equipo de natación artística, bronce olímpico en Paris 2024, a la selección masculina de waterpolo, campeona de Europa por primera vez este año, a María de Valdés, subcampeona del mundo en 10 kilómetros de aguas abiertas, y Candela Sánchez, bronce europeo en 25 kms, a Nico García Boissier y Adrián Abadía, bronce mundial en el trampolín de 3 metros sincronizado, y los equipos de natación artística y de saltos por sus respectivos oros continentales. El nadador César Castro recibió el Premio Valores Deportivos.

Finalmente, la gala también estuvo marcada por la entrada de los nuevos miembros del Sala de la Fama de la RFEN, distinción para los exjugadores de waterpolo Miki Oca, actual seleccionador femenino, Pedro García y Dani Ballart, los exnadadores de aguas abiertas Erika Villaécija y David Meca, y el exsaltador Javier Illana. Y, a modo de sorpresa final, también oficializó su entrada la selección femenina de waterpolo.

En nombre de todos los premiados y premiadas habló la jugadora de waterpolo Pilar Peña, que recordó "los sentimientos y emociones vividas en estos últimos tiempos" y que quiso "poner en valoro a todos y todas las que han hecho crecer el waterpolo femenino". "Sobre todo a todas las compañeras que hemos tenido a las que queremos hacerlas partícipes de nuestro oro olímpico", remarcó.

"Estaba claro cual era nuestro objetivo, pero también sabíamos que había que hacer algo distingo para llegar a él y por eso intentamos cambiar dinámicas, no sólo en los entrenamientos sino en cosas como pensar más en el compañero de al lado que en otros momentos y otros aspectos del día a día", relató Peña.

La capitana del combinado nacional aseguró que se habían "sacrificado unas por otras y todas por el equipo" y que en París entendieron que "el foco era el día a día". "Aprendimos a gestionar las emociones centrándonos en nosotras y todas sabéis lo duro que ha sido. Hemos trabajado mucho en el compromiso y la confianza en nosotras mismas", indicó.

"Tras 20 años formando parte de la selección, sólo puedo decir que me llevo cosas buenas, ha sido un reto de superación constante y me siento plenamente realizada. Deseo que sirvamos de inspiración a las futuras y presentes generaciones y no me quiero olvidar de Miki (Oca) y todo el grupo humano del 'staff' que ha sabido adaptarse y exigirnos para conseguir ese oro que hemos estado tanto tiempo esperando", sentenció.

CARPENA: "AFRONTEMOS EL FUTURO JUNTOS Y SIN FISURAS"

El presidente de la RFEN, Fernando Carpena, subrayó su "privilegio" y su "orgullo" por haber vivido "un año exitoso". "Los que vivimos el deporte de competición sabemos que esto no tiene límites y París es brillante historia, afrontemos ahora el futuro en una situación que tenemos que abordar juntos y sin fisuras, teniendo claro cuál es el objetivo", apuntó.

"Este es el inicio de un ciclo olímpico, yo llevo cuatro y aspiro a cinco. Los que no están aquí y vienen detrás, son los que nos dan continuidad de futuro", añadió el dirigente, que resaltó que tienen "un ambicioso proyecto" en referencia a la candidatura para albergar en Madrid el Mundial de 2031.

Alejandro Blanco, presidente del COE, fue el encargado de cerrar la gala, recordando que "por mucho que se evolucione y venga la IA, el deporte siempre empieza por un niño y una niña, una familia, un club y un entrenador".

"Si en vez de hablar fueseis capaces de pensar un segundo en quiénes sois y quiénes os acompañan, todos diríais 'Joder, qué buenos somos'. Vosotros constituís una federación de éxito, que sabe del trabajo diario", prosiguió Blanco, que remarcó que "el camino que ha recorrido el waterpolo femenino es el camino".

Para el dirigente, todos los deportistas de la RFEN entienden "lo que representa la natación para el deporte español". "Se han conseguido muchas cosas, faltan otras por conseguir y los fundamentos los tenéis. Estoy convencido de que si ponemos encima de la mesa lo que tenéis, los éxitos se quedarán muy cortos. Hay que hacer un proyecto de nación y llevar la natación a todos los rincones de España y que forme parte de la vida de todos, de la mano de todos ese proyecto se realizará", sentenció Blanco.