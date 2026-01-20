La RFEN y el Comité Paralímpico Español colaborarán en la detección de talento paralímpico

Archivo - La nadadora Anastasiya Dmytriv recibe la medalla de oro en los 100 m braza SB8 de los Juegos Paralímpicos de París de 2024 - PAULINO ORIBE / CPE. - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Natación (RFEN) apoyará al Comité Paralímpico Español (CPE) y a las Federaciones Españolas de Personas con Discapacidad en la identificación y captación de deportistas que entrenen en clubes y que presenten una afectación leve que les permita competir en las estructuras paralímpicas.

Según indicaron este martes el CPE y la RFEN, la iniciativa se apoya en un folleto informativo dirigido a entidades, Federaciones Autonómicas y Juntas Directivas que "trata de orientar y formar a sus técnicos para facilitar la identificación de posibles nadadores y nadadoras con discapacidad y promover un acompañamiento adecuado hacia el itinerario paralímpico".

Esta actividad forma parte del Programa Especial de Captación de Clases Altas, que son las que engloban a los deportistas con menor discapacidad física, visual o intelectual, y que se enmarca en el Programa AXA de Promesas Paralímpicas de Natación y que se desarrollará en coordinación con las cuatro Federaciones Españolas de Deportes de Personas con Discapacidad: Ciegos (FEDC), Discapacidad Física (FEDDF), Discapacidad Intelectual (FEDDI) y Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC).

La captación se basará inicialmente en la difusión del folleto, que incluye un código 'QR' de contacto para que deportistas y personal técnico puedan comunicarse y recibir orientación. También recoge diferentes claves de observación para la detección de posibles perfiles que los técnicos puedan identificar en el día a día, como falta de tono o volumen muscular, recuperación más lenta entre sesiones, dificultad para ver el cronómetro, la pizarra o indicaciones gestuales, falta de concentración o dificultades de aprendizaje.

"Este nuevo proyecto responde a la llamada a la colaboración realizada desde el Comité Paralímpico Español y las federaciones, y se alinea con los objetivos estratégicos de impulso de la participación y del desarrollo deportivo inclusivo de la RFEN, que anima a entidades, clubes y técnicos a sumarse a este esfuerzo conjunto, con la convicción de que la natación debe ser un espacio de excelencia deportiva para todas las personas", subrayaron CPE y RFEN.