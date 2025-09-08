Los 'riders' británicos brillan en el cierre de un exitoso Extreme Barcelona 2025

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La edición 2025 del Extreme Barcelona se despidió este domingo como el mayor festival de deportes urbanos de España y con una cifra considerable de asistentes, más de 30.000, que llenaron las gradas para ver las competiciones de skate, BMX, scooter y trampolín, entre otras, dominadas en buena parte por los deportistas británicos.

En el último día de festival, las finales de BMX levantaron una gran expectación en una competición que estuvo marcada por la intensidad y la calidad de los trucos, con la británica Elsa Randall Todd alzándose con el triunfo de esta edición con 90 puntos, seguida de su compatriota Sasha Pardoe con 89.67 puntos y, en el tercer puesto con 82.33 puntos, la francesa Valeriia Liubimova. Teresa Fernández Miranda, actual campeona de España, fue quinta con 65 puntos.

Por su parte, la final masculina también ofreció un nivel altísimo entre los 'riders' participantes con triplete británico en el podio, con oro para Jordan Clark, el deportista con más medallas en el Extreme Barcelona en 'scootering' (seis de oro y dos de plata) y que se colgó su primer oro en BMX con 92.67 puntos, por delante de sus compatriotas Dylan Hessey (89.67) y Kieran Reilly (89.00).

También se celebró este domingo en la instalación central del Fòrum la final de Scooter Park, con victoria para otro británico, Charley Dyson, gracias a sus 94.33 puntos, y por delante de su compatriota Jayden Sharman y el checo Maty Pekarek.

Además, por segundo año consecutivo, el Extreme Barcelona 2025 fue escenario del 'freestyle trampoline', una disciplina espectacular que en esta edición volvió a reunir a los mejores del mundo con motivo del Campeonato Mundial. El austríaco Evan Rocha y la alemana Viktoria Derschewizki se colgaron las medallas de oro.