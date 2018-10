Rienda: "Hay que aprovechar este momento para sacar una nueva Ley del Deporte"

Publicado 11/10/2018 13:29:27 CET

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, aseguró este jueves que no puede decir una fecha para el borrador del anteproyecto de la nueva Ley del Deporte, pero sí insistió en que están ante "una oportunidad que hay que aprovechar" para ponerla en marcha, mientras que remarcó que el Plan ADO "es esencial" para el Gobierno y que deben ayudar a las deportistas que sean madres.

"Todo el CSD está involucrado en sacar adelante el borrador del anteproyecto de la nueva Ley del Deporte lo antes posible. Es importante, este momento es una oportunidad que tenemos que aprovechar porque el deporte lo necesita", afirmó Rienda en su comparecencia en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por Repsol, Loterías y Apuestas del Estados y Liberbank.

De todos modos, aún sigue sin poner fecha a este borrador. "Vivimos en dos mundos, el de la Administración y el de deporte, y combinarlos no es fácil", aclaró. "No me gusta decir fechas hasta que realmente tengamos el anteproyecto definitivo. Hay mucha gente implicada y se puede alargar más o menos, pero sí estamos corriendo y trabajando intensamente en ese objetivo porque es prioritario", añadió.

"Queda mucho recorrido todavía, pero nuestra parte sigue adelante. 100 días parecen muchos, pero han sido tres meses superintensos dedicados a este anteproyecto y a la planificación y a las actuaciones, está siendo un reto muy grande", subrayó la granadina.

Esta también se refirió al bajón que sufre el Plan ADO. "Ayudó a dar estabilidad a los deportistas olímpicos para que estos no se preocupasen de otras necesidades y sabemos de su importancia y vamos a impulsarlo. Tiene muchos años de historia y el deporte ha evolucionado y tiene que seguir evolucionando", apuntó.

La exesquiadora fue optimista porque ve "un horizonte favorecedor, positivo". "Estamos viendo la importancia del ADO y el ADOP y estamos teniendo muchas reuniones para ver soluciones de cara al futuro para saber los límites donde estamos actuando. En un plan esencial para el Gobierno y hay que seguir dando pasos de gigante, y para eso nos hace falta la colaboración de todas las empresas", señaló la presidenta del CSD, que también indicó que "se pretende evitar el retraso en el pago de becas del ADO".

María José Rienda también habló de la conciliación y la necesidad de más ayudas para evitar casos como los de la ciclista Leire Olaberria y la atleta Isabel Macías para lo que quieren sacar un "Real Decreto para Deportistas de Alto Nivel para poder mantener esa condición tras ser madre".

"Tenemos que mejorar de cara al futuro las necesidades de las deportistas que se quedan embarazadas y que necesitan apoyo social. Esto ha evolucionado mucho porque 20 años atrás ni nos lo planteábamos. El CSD da ayudas por maternidad y para el mantenimiento de niños menores de 3 años, y toda ayuda de más la estamos estudiando. Me siento realmente sensible en este sentido", confesó.

La dirigente insistió que las federaciones son "esenciales" y que no se meten en sus funcionamientos, "salvo si hay una barbaridad". "Han sido nuestro músculo del deporte porque han pasado épocas donde la crisis ha hecho mella y han afrontado retos muy importantes en los últimos años. Ahora se abren nuevos horizontes para seguir impulsándolos", reflexionó.

En este sentido, puntualizó que hay Comunidades Autónomas que "han regulado" el tema de la limitación de mandatos. "Se tiene que debatir en el anteproyecto de la nueva Ley y dependiendo de las conclusiones sacaremos una consensuada con todos", recalcó.

Rienda, que reconoció que el informe realizado por la Asociación del Deporte Español (ADESP) les da "una visión estratégica del sistema", también se mostró "sensible" con la causa 'Por una Ley Justa' que lidera Anna González para cambiar el código penal de cara a endurecer los castigos por los atropellos a ciclistas.

"Que la ministra de Justicia se siente y hable con ellos es importante. El ministerio está estudiando todo lo posible para modificar el Código Penal, pero no es sencillo", admitió la presidenta del CSD.